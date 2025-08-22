  • 22 Agosto 2025 -
Politica | Pozzallo

La piscina comunale di Pozzallo riapre la strada alla funzionalità

Tempo di lettura: 2 minuti

 

POZZALLO, 22 Agosto 2025 – Un passo decisivo verso la riapertura della piscina comunale di Pozzallo è stato compiuto oggi, con un importante sopralluogo che ha visto la partecipazione del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e dell’ingegnere Salvo Sinatra. L’incontro, promosso da Fratelli d’Italia Pozzallo, mira a restituire alla comunità una struttura sportiva attesa da tempo e considerata fondamentale per la cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato in precedenza con la presidente della provincia di Ragusa, Patrizia Schembari. L’obiettivo è chiaro: ripristinare completamente la funzionalità della piscina, rendendola nuovamente un punto di riferimento per lo sport e la vita sociale di Pozzallo.

Durante la visita, i presenti hanno potuto effettuare una prima valutazione tecnica delle opere necessarie. L’incontro è stato il primo passo per l’elaborazione di un progetto concreto e sostenibile, che definirà gli interventi indispensabili per la riapertura.

Fratelli d’Italia Pozzallo, pur ricoprendo un ruolo di opposizione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per il bene della città. “Quando si tratta del bene di Pozzallo e dei suoi cittadini, la collaborazione istituzionale deve prevalere su ogni logica di parte”, ha dichiarato il partito, confermando il proprio impegno responsabile.

L’impegno comune di tutte le parti coinvolte continuerà con serietà e determinazione, con l’obiettivo di restituire alla città spazi pubblici non solo funzionali, ma anche accessibili e di alta qualità. La piscina comunale è un elemento chiave in questa visione, e la sua riapertura rappresenterebbe un importante traguardo per l’intera comunità pozzallese.

© Riproduzione riservata

