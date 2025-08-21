Falsi avvisi del Ministero dell’Interno: segnalazioni in diversi condomini

Negli ultimi giorni in varie città italiane, Modica compresa, sono stati segnalati volantini affissi nei portoni dei condomini, apparentemente provenienti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I documenti, che riportano riferimenti normativi e minacce di controlli domiciliari per la verifica della residenza, invitano i non residenti a lasciare gli appartamenti ospitanti e parlano di sanzioni pecuniarie e persino della possibilità di arresto o reclusione. Si tratta tuttavia di documenti falsi, privi di qualunque valore legale. A confermarlo sono state diverse Prefetture, che hanno chiarito come il Ministero non diffonda avvisi tramite volantini e che eventuali controlli vengano sempre notificati direttamente ai cittadini. Gli articoli di legge citati negli avvisi risultano errati o decontestualizzati, ulteriore conferma della natura fraudolenta dell’iniziativa. Le autorità invitano i cittadini a non farsi ingannare, a non fornire documenti a sconosciuti e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine eventuali episodi simili.

