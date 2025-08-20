  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 20 Agosto 2025 -
Cronaca | Pozzallo | Slider

Pozzallo. Guardia Costiera sanziona mercantile per informazioni non corrette sui rifiuti di bordo

I controlli da parte degli ispettori ambientali che hanno sanzionato il comandante di un’unità navale attraccata al porto
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo – Una nave mercantile battente bandiera Barbados è stata sanzionata dalla Guardia Costiera di Pozzallo per aver fornito informazioni non veritiere sulla capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo. L’irregolarità è emersa nel corso di un’ispezione condotta dal personale specializzato in materia di sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ambiente marino.
L’accertamento ha preso avvio da un controllo incrociato tra le procedure adottate a bordo per la gestione dei rifiuti e le dichiarazioni rese dal comandante dell’unità prima dell’ingresso nel porto di Pozzallo. La normativa in materia di conferimento dei rifiuti delle navi pone infatti in capo al comandante della nave l’obbligo di trasmettere la “notifica anticipata dei rifiuti” alla locale autorità marittima.
Per la violazione accertata è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 3.000 €, a carico sia del comandante che della compagnia di gestione della nave. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli sul traffico mercantile che transita per lo scalo pozzallese ed i controlli proseguiranno al fine di consentire il rispetto della normativa di settore.

574654
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube