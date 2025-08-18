  • 19 Agosto 2025 -
Politica regionale

Autorità Portuale. De Luca (M5S): “Mancanza di dialogo nel centrodestra di Schifani. Lo stile è quello dei Sammartino boys”

Palermo 18 agosto 2025 – “L’imposizione di Tardino al vertice dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale da parte del ministro Salvini e l’immediata risposta del presidente della Regione di voler impugnare la nomina, testimoniano la totale mancanza di dialogo nel centrodestra di Schifani e la mancanza di visione del governo nazionale che punta ad occupare una casella di partito anziché a scegliere un player d’eccezione per coordinare un’Autorità Portuale strategica per l’intero Mediterraneo.

Sarebbe stata auspicabile una figura di pari caratura rispetto a quella di Pasqualino Monti e invece, nel classico stile dei Sammartino boys, si pensa ad occupare comode poltrone anziché a lavorare per il bene dei siciliani”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca.

 

© Riproduzione riservata

