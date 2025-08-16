La potenza del vento ha divelto tetti, distrutto veicoli e rovinato finestre e arredi, rendendo di fatto alcune abitazioni non agibili. Colpita anche la villetta dove risiede coi genitori, l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro. La gravità della situazione ha richiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile di Modica, che hanno operato per mettere in sicurezza le zone colpite e assistere i residenti.
“Le autorità hanno già avviato la conta dei danni per predisporre le procedure di risarcimento – dice il parlame ntare regionale, Ignazio Abbate – . Ho già parlato col responsabile provinciale della Protezione Civile, dott. Blandini, e quello regionale, ing. Cocina per coordinare gli interventi e le segnalazioni. Al rientro in Parlamento farò in modo che, prorogando il termine, anche questo evento calamitoso venga fatto rientrare tra i ristori già stanziati dalla Regione per gli eventi compresi tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025. L’obiettivo è garantire un sostegno economico a coloro che hanno subito perdite”. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta.
3 commenti su “Trombe d’aria a Modica: case distrutte e ingenti danni, si lavora per i ristori”
