Cronaca | Modica | News in primo piano

Trombe d’aria a Modica: case distrutte e ingenti danni, si lavora per i ristori

Tempo di lettura: 2 minuti
Modica, 16 agosto 2025 – Ancora una volta, la furia della natura ha colpito il territorio modicano, causando ingenti danni e panico, anche se fortunatamente non si registrano feriti. L’allarme è scattato a seguito di due trombe d’aria che si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi, con effetti devastanti, in particolare nella zona di Contrada Pirato Cava Maria.

La potenza del vento ha divelto tetti, distrutto veicoli e rovinato finestre e arredi, rendendo di fatto alcune abitazioni non agibili.  Colpita anche la villetta dove risiede coi genitori, l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro. La gravità della situazione ha richiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile di Modica, che hanno operato per mettere in sicurezza le zone colpite e assistere i residenti.

“Le autorità hanno già avviato la conta dei danni per predisporre le procedure di risarcimento – dice il parlame ntare regionale, Ignazio Abbate – . Ho già parlato col responsabile provinciale della Protezione Civile, dott. Blandini, e quello regionale, ing. Cocina per coordinare gli interventi e le segnalazioni. Al rientro in Parlamento farò in modo che, prorogando il termine, anche questo evento calamitoso venga fatto rientrare tra i ristori già stanziati dalla Regione per gli eventi compresi tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025.  L’obiettivo è garantire un sostegno economico a coloro che hanno subito perdite”. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta.

574450
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Trombe d’aria a Modica: case distrutte e ingenti danni, si lavora per i ristori”

  2. Mabbasta

    Spero che i soldi verranno stanziati con estrema oculatezza: d’accordo aiutare chi ha realmente una casa inagibile, ma far rientrare anche l’arredo piscina nuovo a qualche eletto con soldi della regione, anche no. Così tanto per dire, dato che se ne vedono oramai di tutti i colori e forme.

    4
    1

