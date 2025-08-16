  • 16 Agosto 2025 -
Attualità | Modica

“Polvere dal cielo”, una serata di solidarietà organizzata dal Lions Club Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – Polvere dal cielo”: una notte di solidarietà, musica e amicizia con il Lions Club Modica

Nella suggestiva cornice di Villa Anna, in contrada Graffetta a Ispica, il 14 agosto si è svolta “Polvere dal cielo”, la serata di beneficenza organizzata dal Lions Club Modica, presieduto da Sonia Calabrese. Un evento che ha unito eleganza, musica dal vivo, danze sotto le stelle e, soprattutto, un grande spirito di solidarietà.
Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto al progetto “Grani e Mani – GustAmi”, promosso dalla comunità alloggio per minori Suor Crocifissa di Modica, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle giovani ospiti attraverso attività laboratoriali e formative.
Durante la serata, la presidente Sonia Calabrese ha consegnato il guidoncino del club, realizzato dall’illustratore del Corriere della Sera Angelo Ruta e ispirato al Piccolo Principe, a tre personalità che hanno sostenuto l’iniziativa: lo stesso Ruta, Cesare Caldarella (per la famiglia proprietaria di Villa Anna) e Antonio Muriana, consulente finanziario di Banca Mediolanum di Siracusa.
All’evento hanno preso parte numerosi soci Lions provenienti non solo da Modica, ma anche da Ragusa, Comiso, Scicli, Siracusa e Piacenza. Presenti inoltre il primo vice Governatore Walter Buscema, il presidente della VIII Circoscrizione Iblea Gigi Bellassai e il presidente della Zona 21 Biagio Ciarcia’ a testimonianza della vicinanza e del sostegno dell’intero movimento lionistico.

“Il nostro impegno – ha ricordato la presidente Calabrese nel corso della serata – è e resta quello di prenderci cura delle persone, sostenerle e accompagnarle. Serate come questa ci ricordano quanto sia importante unire la bellezza della convivialità al valore del servizio”. “ Polvere dal cielo” ha dimostrato ancora una volta come la solidarietà possa essere celebrata in un clima di amicizia e comunità, trasformando una semplice serata estiva in un’esperienza capace di lasciare un segno concreto sul territorio. Nella foto un nutrito gruppo di Lions presenti alla manifestazione.

574415
© Riproduzione riservata

