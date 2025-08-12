  • 12 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 12 Agosto 2025 -
Ragusa | Sindacale

Confcommercio Ragusa: “Aumentano le spese obbligate anche nella nostra provincia. Situazione sempre più complessa”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – “Le famiglie della provincia iblea si trovano oggi più che mai a fare i conti con un aumento costante delle spese obbligate, una dinamica che rischia di comprimere la libertà di consumo e limitare il potenziale di crescita dell’intera economia locale”. Con queste parole Gianluca Manenti, presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, commenta i dati raccolti dall’ufficio studi nazionale e applicati al territorio ibleo, dati che fotografano una situazione di crescente difficoltà per chi vive e lavora nella nostra provincia. I numeri parlano chiaro: nel 2025, le spese obbligate – ovvero quelle voci di bilancio che nessuna famiglia può evitare, come affitto o mutuo, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni – assorbono ormai il 42,2% della spesa totale delle famiglie iblee, in linea con la media nazionale. “Rispetto al 1995 – sottolinea Manenti – parliamo di un aumento di oltre cinque punti percentuali (+5,2%), una tendenza ormai strutturale che sta diventando sempre più insostenibile per molte famiglie della nostra provincia”.
In termini concreti, la spesa media pro capite delle famiglie iblee si attesta per il 2025 sui 20.114 euro annui, di cui ben oltre 8.300 euro vengono assorbiti da spese obbligate. L’abitazione si conferma ancora una volta la voce principale, con un costo annuo stimato di 4.171 euro a persona, in aumento di 109 euro rispetto al 2024. Seguono assicurazioni e carburanti, che insieme pesano per 1.651 euro, e la spesa per energia, che raggiunge quota 1.451 euro, nonostante il lieve rallentamento dei rincari registrato nell’ultimo anno. Il presidente Manenti evidenzia come a rendere più pesante il fardello delle spese obbligate sia l’aumento del livello generale dei prezzi. “Negli ultimi trent’anni – spiega – l’indice dei prezzi relativi alle spese obbligate nella nostra provincia è cresciuto del 132%, ben più del doppio rispetto a quello dei beni commercializzabili (+55%). In particolare, l’energia è aumentata del 178% dal 1995 a oggi, incidendo in modo drammatico sui bilanci familiari e sul tessuto produttivo locale”. “Questa tendenza – avverte Manenti – riduce drasticamente l’area delle scelte libere di consumo delle famiglie iblee. Meno risorse per l’abbigliamento, la cultura, il tempo libero, la ristorazione, i piccoli acquisti quotidiani: settori fondamentali per la vitalità del nostro tessuto commerciale e artigianale”. Secondo il presidente di Confcommercio Ragusa, la quota crescente di spesa vincolata limita la domanda interna, mettendo in difficoltà negozi, imprese e lavoratori del territorio. Alla luce di questi dati, Gianluca Manenti rilancia la necessità di un intervento rapido e coordinato tra istituzioni locali, regionali e nazionali.
“Occorre – afferma – lavorare per alleggerire la pressione sulle famiglie: tagliare il carico fiscale sull’abitazione principale, sostenere politiche per l’efficientamento energetico delle case, contenere il costo dei trasporti pubblici e incentivare le assicurazioni mutualistiche a livello territoriale”. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alle imprese: “Abbassare il costo dell’energia e migliorare la qualità e la capillarità dei servizi pubblici è fondamentale per permettere alle attività commerciali e artigianali di continuare a essere il cuore pulsante dell’economia iblea”. Manenti conclude lanciando un appello: “Solo facendo sistema come territorio potremo affrontare una sfida che non riguarda più solo il singolo bilancio familiare, ma il futuro stesso della provincia di Ragusa. Difendere il potere d’acquisto dei cittadini e sostenere la domanda interna vuol dire, oggi, difendere il lavoro, la coesione sociale e la qualità della vita nelle nostre comunità”.

574112
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube