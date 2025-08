Sangue nelle strade del centro storico di Modica: indagini in corso

Modica, 6 agosto 2025 – Mattinata di apprensione nel centro storico di Modica, dove residenti e passanti hanno notato con preoccupazione la presenza di evidenti tracce di sangue su diverse strade. I segni sono stati riscontrati in particolare in Via Arancitello, Corso Umberto e Via Marchesa Tedeschi, suggerendo un percorso che si snoda attraverso alcuni dei punti nevralgici della città.

Le prime segnalazioni sono arrivate all’alba, con i cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver notato le macchie scure sull’asfalto e sui marciapiedi anche se nel corso della notte era intervenuta una volante della polizia.

Secondo le prime indiscrezioni e le dichiarazioni di alcuni residenti, le tracce ematiche sarebbero la conseguenza di una violenta lite scoppiata durante la notte. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito forti schiamazzi e grida, intorno all’una della scorsa notte,riconducibili a una diatriba tra un gruppo di extracomunitari, apparentemente in stato di ebbrezza che avrebbero fatto uso di coltelli. Non è ancora chiaro il motivo del contendere, né se vi siano feriti gravi.

Le indagini della Polizia sono in pieno svolgimento. Gli agenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private, nella speranza di ricostruire l’accaduto e identificare le persone coinvolte. L’obiettivo è quello di capire l’esatta dinamica dei fatti, se si è trattato di una rissa, di un’aggressione o di un altro tipo di evento violento. Al momento, non risulta che vi siano denunce o ricoveri in ospedale legati a questo episodio, il che rende ancora più difficile la ricostruzione.

Le forze dell’ordine, nel frattempo, invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare per fare luce su questa inquietante vicenda.

