Ispica. Sp 67 Pozzallo-Marza sempre più sicura grazie al Libero Consorzio ibleo

Ispica – Presso il Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è svolto un incontro per sottoscrivere il verbale per l’avvio del progetto esecutivo delle opere da realizzare lungo la Strada Provinciale 67 (litoranea ispicese) necessarie a rendere tale arteria sempre più sicura.

Tale progetto, illustrato con professionalità dal Geom. Vincenzo Ottaviano, è stato oggetto di suggerimenti e contributi che il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto hanno inteso fornire per renderlo più in linea con le esigenze del territorio.

La proposta progettuale prevede ben 7 attraversamenti pedonali tutelati da apposite isole salvagente e di una rotonda in prossimità della Via del Villaggio.

Nella stessa occasione il Sindaco Leontini e l’assessore Dibenedetto hanno ribadito l’urgenza di realizzare la, tanto attesa, rotatoria in prossimità del Soda.

Gli interlocutori, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, proprietario della Strada hanno garantito che tale ulteriore intervento è stato già previsto con separato progetto e finanziamento.

I lavori concordati e oggetto del progetto esecutivo e relativo affidamento da parte del LCC di Ragusa saranno realizzati nei prossimi mesi.

“Rimane alta la nostra attenzione sulla sicurezza stradale – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – e, in questa occasione desidero ringraziare il LCC di Ragusa, con in testa la Presidente Schembari e lo staff tecnico del Settore Viabilità, per aver accolto le nostre richieste già da tempo segnalate dal mio Assessore Massimo Dibenedetto”

“Questo rientra in una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in Città – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – che abbiamo iniziato a mettere in campo come l’illuminazione del sottopasso sulla Ispica-mare, pericolosamente lasciato al buio per anni; il rifacimento del manto della via di fuga sud che costeggia il canale Circondariale; la Bufali Marza, che sarà riasfaltata appena il Consiglio Comunale approverà la variazione di bilancio necessaria ad incamerare il contributo regionale; ecc.”

“I cittadini ci hanno chiesto di lavorare molto e parlare poco – conclude l’Assessore Dibenedetto – e questo facciamo”

