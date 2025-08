Comizio del Partito Democratico a Scoglitti: Sanità, Sicurezza e il Ponte di Cammarana

Vittoria – Ieri sera si è svolto un comizio del Partito Democratico a Scoglitti, al quale ha preso parte il segretario della federazione provinciale Angelo Curciullo.

“Sul nuovo lungomare, luogo simbolo della vitalità della città di Vittoria e dell’amministrazione guidata dal sindaco Ciccio Aiello – dichiara Curciullo – abbiamo affrontato tre temi di fondamentale importanza per il nostro territorio: sicurezza, sanità e il ripristino del ponte di Cammarana. Sulla sicurezza, è stata messa in luce la retorica della destra di Governo, che a fronte di promesse roboanti come il potenziamento delle forze dell’ordine e la realizzazione di un nuovo distretto di polizia a Vittoria, ha di fatto inviato solo 82 unità in tutta la Sicilia, nessuna delle quali nella nostra provincia. Si tratta di una strategia demagogica che non offre soluzioni concrete ai cittadini. Per la sanità, abbiamo ribadito l’importanza di difendere il servizio sanitario universale, un pilastro di democrazia che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute e alle cure. Abbiamo denunciato il collasso delle strutture locali e l’inadeguatezza della guardia medica a Scoglitti, che in estate vede la sua popolazione moltiplicarsi a dismisura. La nostra battaglia, abbiamo ribadito, è contro la privatizzazione della sanità, che renderebbe le cure un lusso per pochi. Per quanto riguarda il Ponte di Cammarana, abbiamo lanciato un appello per la sua ricostruzione. Si tratta di una struttura essenziale per collegare Scoglitti al museo archeologico di Kamarina e per non isolare la comunità di Vittoria. La sua demolizione, causata da una piena del fiume Ippari, ha interrotto un’importante via di collegamento che è necessario ripristinare per consentire il passaggio di mezzi leggeri e, al tempo stesso, consolidare il costone roccioso adiacente alla strada”.

“Il Partito Democratico, con le proprie iniziative nel territorio – conclude Curciullo – continua a lottare per un territorio più sicuro, con una sanità accessibile a tutti e infrastrutture adeguate, e la partecipazione e il calore di ieri sera da parte dei cittadini ci convincono che le nostre battaglie sono particolarmente sentite”.

Salva