Pistola modificata trovata in casa a Vittoria: pregiudicato arrestato

Vittoria, 3 agosto 2025 – Un uomo di 35 anni, noto alle forze dell’ordine e attualmente in affidamento ai Servizi sociali per scontare una pena definitiva, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vittoria. L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione per lite in famiglia.

Durante il controllo presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno scoperto una pistola modificata perfettamente funzionante e il relativo munizionamento. L’arma è stata sequestrata e il 35enne è stato immediatamente posto in arresto.

Il Pubblico Ministero Monica Monego ha richiesto la custodia cautelare in carcere per l’indagato. Domani si terrà l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, Gaetano Dimartino. L’uomo è difeso dall’avvocato Matteo Anzalone.

