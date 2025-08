Da Modica a Tokyo: l’incredibile percorso di Antonio Battaglia, tra diritto, lingua e AI

Modica, 03 Agosto 2025 – 30 Dicembre 1993: inizia qui la straordinaria parabola di Antonio Battaglia, un percorso che, partendo dalle coste siciliane, lo ha condotto fino ai vertici del diritto e dell’innovazione in Giappone. La sua storia è un esempio lampante di come la passione, la determinazione e una visione internazionale possano aprire porte inaspettate e definire una carriera di successo.

Dopo aver conseguito la maturità, Antonio si iscrive al prestigioso corso di Lingua e Cultura dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, curriculum Giappone, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Fin da subito, la sua dedizione allo studio della lingua giapponese è evidente, culminando nel Dicembre 2014 con l’ottenimento della certificazione N2, equivalente al C1 inglese.

Il 2015 segna una svolta decisiva: Antonio partecipa alla selezione per la borsa di studio MEXT, erogata dal governo giapponese. Questa prestigiosa opportunità, riservata a studenti universitari, offre un anno di studio della lingua in Giappone con un supporto economico completo. Contro ogni previsione, in una selezione con 60 candidati per soli 7 posti, Antonio si classifica terzo, dimostrando una padronanza della lingua tra il livello N2 e N1.

A settembre 2015, Antonio vola in Giappone per studiare presso la Hitotsubashi University di Tokyo, una delle più rinomate università pubbliche del paese. Qui, parallelamente agli studi linguistici, si dedica alla sua seconda grande passione: la Giurisprudenza. Frequenta e supera brillantemente esami di diritto costituzionale, penale e civile, gettando le basi per la sua futura carriera.

Nel marzo-aprile 2017, Antonio si laurea in Lingue Orientali con 107/110, ma il richiamo del Giappone e del diritto è troppo forte. Decide di fare nuovamente domanda per la borsa di studio MEXT, questa volta per i “research students”, laureati desiderosi di approfondire la ricerca in Giappone. Il suo progetto di ricerca, un’analisi di diritto comparato sulle normative antimafia italiana e giapponese, si rivela vincente. Dopo quattro mesi di selezione interna all’Università Hitotsubashi, ottiene nuovamente la borsa di studio, con un aumento dello stipendio mensile a 147.000 yen.

Nel marzo 2019, dopo un anno e mezzo di ricerca, Antonio supera la rigorosa selezione per essere ammesso ufficialmente alla Law School dell’Università Hitotsubashi, l’equivalente della magistrale in Italia. Con un test scritto e orale che spazia dal diritto costituzionale a quello societario, Antonio dimostra ancora una volta la sua eccezionale preparazione. Nel marzo 2021, si laurea con una tesi dal titolo “Analisi comparata tra la normativa antimafia italiana e la normativa antiyakuza giapponese”, coronando anni di studio e ricerca.

Dopo una breve esperienza in un’azienda IT giapponese, Antonio viene assunto nel Legal Department di un’azienda leader nei contratti fiduciari (entrust) per affitti e spese sanitarie. Qui, dal settembre 2021 al settembre 2022, si occupa di revisione e stesura contratti, consulenza legale e gestione di pratiche legali.

Nel novembre 2022, una nuova e significativa tappa: Antonio entra a far parte del dipartimento legale di GA Technologies, un’azienda che si occupa principalmente di investimenti immobiliari, sia in Giappone sia in altre parti del mondo. Attualmente, Antonio è ancora dipendente a tempo indeterminato in questa azienda. Le sue mansioni, oltre a quelle già citate, includono l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per i dipendenti sulle discipline legali (come il diritto d’autore, le leggi sulla protezione dei dati personali e le normative edilizie). Offre inoltre consulenza legale in relazione all’espansione aziendale nei mercati esteri, il che lo porta a condurre ricerche approfondite sulle leggi dei paesi in cui l’azienda intende espandersi.

Nello svolgimento del suo lavoro, Antonio si occupa principalmente di diritto civile, societario, diritto internazionale privato, diritto delle costruzioni e immobiliare, e diritto d’autore (con una particolare attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale). Si dedica inoltre al diritto che regola le aziende IT, una disciplina molto recente e in costante evoluzione.

La storia di Antonio Battaglia è una testimonianza di come la competenza multilingue e multiculturale, unita a una profonda passione per il diritto, possa costruire un ponte tra mondi apparentemente distanti, creando opportunità uniche e un impatto significativo nel panorama legale internazionale.

Antonio Battaglia il prossimo 13 Agosto sposerà a Modica la sua Aska Karibe nel Duomo di San Giorgio(matrimonio già celebrato in Giappone).

Salva