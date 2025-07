Marina di Modica, scatta la tappa Gold Fonzies del campionato italiano di beach volley

1 Agosto 2025 – Marina di Modica si prepara ad accendersi con il grande beach volley. Va in scena il quinto appuntamento del circuito tricolore e terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto. Stamattina il via con le qualificazioni, che determineranno l’accesso al tabellone principale. L’evento, atteso per livello tecnico e spettacolarità, è organizzato da I Soci con il supporto della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica.

LA FORMULA. Oggi sarà la giornata dedicata alle qualifiche con 18 coppie in campo nel tabellone femminile e 24 in quello maschile; al main draw si qualificheranno 6 di queste formazioni. La prima partita scatterà alle ore 9. Il maschile si giocherà su tre campi, mentre il femminile si svilupperà sul campo Centrale. Sabato si entrerà nel vivo della manifestazione con i match del tabellone principale, composto da 4 gironi da 4 coppie ciascuno e gli ottavi di finale, mentre domenica sarà la giornata nella quale si disputeranno quarti di finale, semifinali e finali.

La formula prevista è quella del “pool play” con main draw a 16 coppie. Le differenze stanno nei numeri del tabellone qualifiche: tutte le tappe, ad eccezione delle Finali, avranno un tabellone a singola eliminazione con 24 coppie partecipanti. Di queste, saranno 6 ad accedere al tabellone principale. Chi otterrà 2 vittorie si qualificherà direttamente ai quarti di finale, chi conseguirà invece una vittoria e una sconfitta staccherà il pass per gli ottavi di finale, mentre chi perderà entrambe le sfide verrà invece eliminato.

IL MAIN DRAW. Nel tabellone maschile, i numero uno del seeding sono Tiziano Andreatta e Davide Benzi, seguiti da Carlo Bonifazi-Raoul Acerbi, Tobia Marchetto-Davide Dal Molin, Simone Podestà-Matteo Martino, Davis Krumins-Marco Caminati, Giacomo Spadoni-Michele Luisetto, Federico Geromin-Matteo Camozzi. In gara anche l’ex modicano Manuel Alfieri, orfano del compagno Alex Ranghieri (impegnato con Cottafava agli Europei di Dortmund), che giocherà con Riccardo Iervolino. Completano il seeding Filippo Mancini-Mattia Orioli e Andrea Frinolli-Mattia Falzaresi.

Nel femminile, guida la lista Chiara They con Sara Breidenbach, prime teste di serie e dominatrici delle tappe di Caorle, Catania e della Coppa Italia a Montesilvano. Subito dietro Federica Frasca e Alice Gradini, vincitrici lo scorso anno proprio a Marina di Modica, e Giada Benazzi con Erika Ditta, salite sul gradino più alto del podio a Marina di Ravenna. Tra le pretendenti anche Eleonora Sestini-Maria Rachele Mancinelli, Aurora Mattavelli-Margherita Tega, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin-Claudia Puccinelli, Sharin Rottoli-Oriola Shpuza, Elisa Salvador-Viola Massi e Valentina Torrese-Martina Biancini.

LE QUALIFICAZIONI. Il giocatore più atteso è Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016, vincitore dello scorso anno con Zaytsev a Modica e primo nella tappa di Catania insieme con il suo nuovo compagno Davide Borraccino. I due affronteranno i catanesi Corrado Paternò Castello e Andrea Lo Presti. Gianmarco Rabbuazzo e Orazio Gangemi se la vedranno con Giacomo Titta e Mauro Sacripanti, terzi lo scorso anno, mentre Federico Andronico e Andrea Di Paola incroceranno Luca Cravera e Michele Crusca. Simone Augugliaro e Seby Litrico, terzi nella tappa regionale di Catania, sfideranno Andrea Lupo e Filippo Pizzileo. Geri Ndrecaj e Simone Orto, vincitori lo scorso 6 luglio alle Capannine, affronteranno Simone Marzolla e Marco Ulisse.

Nel terzo turno toccherà al catanese Franco Arezzo, in coppia con il modenese Andrea Bigarelli (guidati dal tecnico Gianpietro Rigano), iniziare la corsa verso il main draw contro Emanuele Zacconi e Matteo Tomei. Arezzo-Bigarelli arrivano forti del secondo posto conquistato a Villa San Giovanni. Il ragusano Giovanni Alfieri (madre comisana, padre vittoriese), in tandem con Matteo Bernardi, sfiderà Francesco Peri e Kevin Mencaroni. Infine, Antonino Cappadonna e Francesco Raso (saccense, ex Modica; il gemello Andrea è un punto fermo dell’Avimecc Modica) debutteranno contro Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci.

FEMMINILE. La catanese Ludovica Panfili – in coppia con l’americana Hannah Christine Wentland, sfideranno Arianna Ruffini-Martina Tagliapietro. Egle Solarino e Giulia De Luca proveranno a regolare Arianna Barboni-Courtney Schwahn. Dalila D’Alessandro e Viviana Lo Piccolo se la vedranno Andrea Luna Francesconi ed Ester Maestroni. La castelvetranese Federica Foscari – in coppia con Robin Bisio – affronterà Irene Enzo-Cindy Fezzi. Le vincenti di queste sfide si qualificheranno per il secondo turno che deciderà l’ingresso nelle pool di sabato.

LE TAPPE PRECEDENTI

Otto tappe, quattro delle quali Gold Fonzies. Il circuito ha già vissuto appuntamenti intensi ed equilibrati. A Caorle, dal 13 al 15 giugno, nella prima Gold Fonzies, successo per Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach, che si sono confermati anche a Montesilvano conquistando la Coppa Italia. A Catania, sulla sabbia delle Capannine, il pubblico ha applaudito la nuova coppia Lupo-Borraccino, vincente in finale contro Bonifazi-Acerbi, mentre nel femminile è arrivato il secondo sigillo consecutivo per They-Breidenbach. A Marina di Ravenna, si sono imposti nel maschile proprio Bonifazi-Acerbi, mentre nel femminile è tornata al successo la coppia Benazzi-Ditta, superando in due set Sanguigni-Balducci. Rimane un mese di agosto ricco davvero di spunti. Da venerdì a domenica in campo Marina di Modica (RG) per la terza tappa Tappa Gold Fonzies. Poi, nell’ordine, dall’8 al 10 agosto, Cordenons (PN), dal 22 al 24 agosto, Vasto (CH); (29-31 agosto) si va a Termoli (CB) con il grande finale dal 5 al 7 settembre, a Bellaria Igea Marina (RN)

Salva