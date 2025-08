La storica VPa dell’Istituto Magistrale “Giovanni Verga” di Modica si ritrova, unita come allora

Modica, 01 agosto 2025 – Sono trascorsi venticinque anni da quando, tra interrogazioni di pedagogia, complesse versioni di latino e risate contagiose nei corridoi, le studentesse della VPa concludevano il loro percorso all’Istituto Magistrale “Giovanni Verga”. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, si sono ritrovate. Forse con qualche ruga in più, qualche capello in meno o decisamente più bianco, ma con lo stesso spirito indomito che le aveva rese una classe speciale: viva, rumorosa e incredibilmente affiatata.

Lo slogan scelto per celebrare questa significativa ricorrenza racchiude perfettamente l’essenza dell’incontro: “25 anni dopo… meno compiti, qualche acciacco in più, ma la stessa risata contagiosa: la mitica VPa del Giovanni Verga è ancora qui, unita come allora!” Un motto che parla chiaro: il tempo è passato, ma la gioia e la complicità sono rimaste intatte. È bastato un semplice saluto, uno sguardo d’intesa o una battuta “storica” per annullare la distanza degli anni e ritrovarsi come se il tempo non fosse mai trascorso.

Tra abbracci calorosi, racconti di vita, scambi su figli e carriere, sogni realizzati e altri rimasti nel cassetto, si è riaffermato ciò che è sempre stato evidente: la VPa non era soltanto una classe. Era un’energia pulsante, un modo di stare insieme che ha saputo superare la prova del tempo, conservando intatto il suo spirito autentico.

Il desiderio comune, espresso con entusiasmo da tutte le partecipanti, è che questo non sia un semplice anniversario da celebrare solo occasionalmente. Piuttosto, che diventi un’occasione preziosa per coltivare e rafforzare ancora di più l’amicizia profonda nata tra i banchi di scuola. Perché, come spesso si ama ripetere, la vita ci cambia, ma le risate condivise con le amiche di scuola restano sempre le più genuine e indimenticabili.

