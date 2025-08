Basket. Passalacqua Ragusa riconferma lo staff tecnico: capo allenatore Mara Buzzanca

Ragusa – La Passalacqua Ragusa basket, per la stagione 2025-2026 del campionato di serie A2 femminile, ha riconfermato il capo allenatore Mara Buzzanca e la vice Laura Perseu. Il preparatore atletico sarà anche per questa stagione, Paolo Modica. Un team che ha lavorato intensamente la scorsa stagione e che per il campionato alle porte, riparte dalla consapevolezza di quanto fatto e con la voglia di continuare il processo e il percorso.

“Il campionato concluso ha rappresentato una buona stagione di transizione, con un bilancio positivo frutto del lavoro di tutto lo staff – commenta Mara Buzzanca – e della dedizione e dell’impegno di tutte le giocatrici”.

Tra riconferme e nuovi innesti, il commento di coach Buzzanca è più che positivo: “Ci siamo strutturate con nuovi innesti e riconferme, giocatrici tutte motivate a fare bene, e questo rappresenta senza dubbio un ottimo presupposto”.

Stroscio, Cedolini – appena convocata anche in Nazionale Under 20 per gli Europei del Portogallo – Moriconi, Di Fine e Precious Johnson, si aggiungono alle riconferme di Narviciute, Labanca, Mazza, Mallo e Olodo in un gruppo guidato dall’esperienza e dalla passione di Chiara Consolini.

“E tra arrivi e ritorni, cinque giocatrici sono cresciute cestisticamente proprio a Ragusa e i nuovi innesti ci permetteranno di dare maggiore solidità in ogni ruolo. L’obiettivo è continuare a lavorare con attenzione e precisione sulle abilità personali finalizzate alla crescita di squadra”.

Diramati i calendari del campionato di serie A2 femminile: prima di campionato in casa. La Passalacqua Ragusa basket affronterà al Palaminardi domenica, 5 ottobre alle 18, il Basket girls Ancona

