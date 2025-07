Il giallo thriller “Assurdo ma vero” della giornalista Valentina Raffa

Il mistero e il soprannaturale del giallo thriller “Assurdo ma vero” (bookabook editore) della giornalista Valentina Raffa non poteva che approdare nella magia del barocco di Scicli. Scenario naturale per la presentazione dell’opera sarà la suggestiva Chiesa di Santa Teresa, in via Mormina Penna, il 9 agosto alle 21. L’autrice dialogherà con il giornalista Concetto Iozzia e passi scelti del libro saranno interpretati da Assunta Adamo, della Compagnia del Piccolo Teatro di Modica. Una serata che promette di svelare alcuni retroscena di “Assurdo ma vero”, in cui sono narrati due fatti di cronaca lontani nel tempo, ma che si intrecciano fra loro: il caso irrisolto della scomparsa di una donna, Maria Teresa Maggio, che contatta dall’aldilà la giornalista Angel Messina per darle indizi su dove trovare i suoi resti, e l’uccisione attuale di una bambina di 7 anni, Anna Petralia. Sarà Angel a dover trovare il filo conduttore tra i due casi, mettendo a rischio anche la sua incolumità pur di raggiungere la verità.

Fanno da scenario le splendide spiagge dorate del litorale ibleo, le campagne assolate del Ragusano e si promuove il territorio anche attraverso siparietti gastronomici con prodotti tipici come le teste di turco, il cioccolato di Modica, le focacce, i cannoli, ecc.

Il libro è legato a due iniziative: una è del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, che ha realizzato una barretta con incarto speciale con la copertina del libro che sarà donata a chi acquisterà una copia del libro; l’altra riguarda la solidarietà, perché la Raffa donerà parte del provento ai cani e gatti che ne avranno bisogno su indicazione della Lav di Ragusa.

“La promozione del territorio passa attraverso la cultura – dicono il sindaco di Scicli, Mario Marino, e l’assessore alla Cultura, Giuseppe Mariotta -. E ‘Assurdo ma vero’ ha tutte le carte in regola per attirare turisti e visitatori alla ricerca dei nostri luoghi e della nostra cucina”.

