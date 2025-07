Il tempo che passa e la paura di essere dimenticati:  va in scena “Passaggi”, spettacolo di Alessandro Sparacino 

PUNTA SECCA – Nel cuore della campagna iblea, tra il profumo dei carrubi e il respiro del mare, si erge l’Antica Dimora Il Sultano, una tipica masseria fortificata dell’Ottocento situata in contrada Sottano a Punta Secca. Un luogo suggestivo, dove le sere d’estate si trasformano in occasione d’incontro tra arte e natura, e gli spazi si aprono alla magia del teatro sotto le stelle. In questo scenario incantato, sabato 2 agosto alle ore 21.00, andrà in scena “Passaggi”, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Alessandro Sparacino, sul palco con Angelo Abela e Mariella Frasca. Una produzione della compagnia Quarta Parete, che racconta con delicatezza e ironia l’incontro quotidiano tra due uomini anziani, soli e apparentemente diversi, che condividono la stessa panchina in un parco cittadino. Da semplici chiacchiere a riflessioni più profonde, i due protagonisti si ritrovano uniti da una solitudine comune, aprendosi l’uno all’altro in un dialogo fatto di ricordi, malinconie, piccoli sogni. A loro si unisce Ambra, ex insegnante dal cuore gentile, che con la sua presenza restituisce equilibrio e calore alla narrazione. “Passaggi” è un racconto intimo, semplice e universale, che alterna momenti esilaranti a passaggi di intensa malinconia, regalando uno sguardo lucido e poetico sulla vecchiaia, sulla paura dell’abbandono e sull’importanza dei legami umani. Un inno alla dignità delle emozioni, anche quando la vita sembra aver perso i suoi colori, con la regia misurata e sensibile di Alessandro Sparacino, attore e autore modicano dalla grande capacità espressiva. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 3078309.

