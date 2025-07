Alloggi Iacp Ragusa. La Regione risponde alle sollecitazioni della Consigliera Caruso

Ragusa – L’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione, dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, servizio 5 politiche urbane e abitative, ha risposto, con una nota del dirigente arch. Carmelo Ricciardo, alla richiesta di chiarimento inoltrata dalla consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che è anche vicepresidente del civico consesso, sulla questione legata ai cinque alloggi di nuova realizzazione da parte dell’Iacp situati in via Risorgimento. “Con pec dell’11 luglio trasmessa dal vicepresidente del consiglio comunale di Ragusa – scrive Ricciardo – questo ufficio è venuto a conoscenza di talune criticità tecniche relative all’intervento in oggetto nel Comune di Ragusa finanziato con risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020 e in particolare della mancata consegna degli alloggi a canone sostenibile, poiché sprovviste delle cassette contenitori Enel, agli aventi diritto malgrado questi ultimi avessero già effettuato il pagamento anticipato di due mensilità e del canone di luglio”. “Al fine di scongiurare eventuali azioni di rivalsa e altresì garantire, in tempi brevi, alle famiglie assegnatarie l’ingresso nei propri alloggi – è scritto nella nota inviata al direttore generale dell’Iacp di Ragusa e al rup del Comune di Ragusa – si chiede di attivare con urgenza tutte le iniziative necessarie alla risoluzione della problematica e di aggiornare il nostro ufficio sullo stato di attuazione dell’intervento”. “Ritengo – aggiunge Caruso – che questa nota sia assolutamente esaustiva su come è andata la vicenda e auspico che, finalmente, tutto possa sbloccarsi, come definito durante l’incontro avvenuto presso la sede dell’Iacp alla presenza del commissario straordinario Santoro, entro la metà del mese di agosto, per garantire agli assegnatari di potere finalmente usufruire degli alloggi in questione. Preciso, altresì, che alla data odierna i lavori non sono ancora iniziati e spero che possa arrivare presto un segnale utile in tal senso”.

