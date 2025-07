Voli sospesi all’Aeroporto di Catania prima a causa del vento poi per un incendio. E’ caos

Catania, 29 luglio 2025 – Tutte le operazioni di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania sono state temporaneamente sospese a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dello scalo. La SAC, la società di gestione dell’aeroporto, ha comunicato la chiusura dello spazio aereo per consentire le attività dei mezzi antincendio.

I Vigili del Fuoco sono sul posto e stanno lavorando intensamente per domare le fiamme, in stretto coordinamento con le autorità competenti. Sebbene l’area interessata dall’incendio non coinvolga direttamente le infrastrutture aeroportuali, l’intenso fumo e le condizioni di rischio hanno reso necessaria l’interruzione delle operazioni per garantire la massima sicurezza di passeggeri, operatori e delle strutture stesse.

Al momento nella struttura aeroportuale c’è caos. I voli erano stati prima sospesi per il vento, poi per il fuoco.

La SAC ha invitato tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto e a contattare direttamente la propria compagnia aerea per ricevere aggiornamenti sui voli, eventuali riprogrammazioni o riprotezioni.

Si consiglia ai viaggiatori di monitorare i canali ufficiali dell’aeroporto di Catania e delle compagnie aeree per ulteriori comunicazioni riguardo la riapertura dello scalo.

