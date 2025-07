Il Galà dello Sport Ibleo: un faro per le eccellenze sportive delle dodici terre

Ispica, 29Luglio 2025 – Dopo quattro edizioni di successo dedicate a celebrare i talenti sportivi locali, il Galà dello Sport si evolve e, pur rimanendo saldamente a Ispica, apre le sue porte all’intero territorio ibleo. Sabato prossimo, 2 agosto, a partire dalle ore 21, il suggestivo Parco Forza ospiterà una serata unica, dedicata a rendere omaggio agli atleti e alle atlete che, con dedizione, talento e impegno, si sono distinti nella stagione agonistica 2024/2025.

L’evento di quest’anno si propone di premiare non solo i risultati sul campo, ma anche i valori intrinseci che lo sport incarna: rispetto, inclusione e solidarietà. Il Galà dello Sport Ibleo mira a riconoscere lo sport come un potente strumento di coesione sociale, capace di abbattere le barriere e di accendere speranze, offrendo una serata per guardare al futuro con fiducia attraverso le storie di chi ha fatto dello sport una vera passione, fonte di vittorie ed esempio.

Nel 2025, il palco del Galà non accoglierà solo i talenti ispicesi, ma anche atleti, tecnici e figure di spicco dello sport provenienti dalle altre città della provincia. A impreziosire la serata, l’arte della sabbia modellata dalle mani di Stefania Bruno accompagnerà i premiati, evocando i simboli dei dodici luoghi iblei, mentre la voce di Francesco Maugeri aggiungerà un tocco di magia e un pieno di emozioni all’evento.

Per il secondo anno consecutivo, il Parco Forza si conferma la cornice ideale per questa celebrazione, conferendo luce e fascino alla manifestazione. La sinergia tra le istituzioni e gli sponsor ha reso possibile l’organizzazione di questo evento, che celebra la grandezza e l’eccellenza dello sport e degli sportivi in questo lembo unico di Sicilia, le dodici terre iblee.

