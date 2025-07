Maganuco: spostamento fermata Bus SAIS, crescono preoccupazioni e richieste di revisione

Maganuco-(Modica), 26 luglio 2025 – Una decisione dell’amministrazione comunale di Modica sta generando forte preoccupazione tra i residenti, le famiglie e i villeggianti di Maganuco: lo spostamento dell’attuale fermata del bus SAIS che collega la frazione balneare con Marina di Modica e Modica città. La consigliera comunale del gruppo DC, Rita Floridia, si fa portavoce delle istanze dei cittadini, chiedendo una revisione della scelta.

Secondo quanto riportato anche sui canali social istituzionali, il Sindaco avrebbe effettuato un sopralluogo con i vertici della Polizia Locale, manifestando l’intenzione di modificare la posizione della fermata per motivi legati al congestionamento del traffico veicolare. Se da un lato la necessità di migliorare la viabilità è comprensibile, dall’altro, come sottolinea la consigliera Floridia, “non si può ignorare il disagio concreto che tale scelta potrebbe comportare” per chi da anni usufruisce della fermata in modo comodo, accessibile e sicuro, in particolare famiglie con bambini e anziani.

La principale criticità evidenziata riguarda la nuova ubicazione prevista, che risulterebbe distante dalla spiaggia e, soprattutto, sprovvista di un percorso pedonale sicuro. Questo aspetto solleva non poche perplessità, aggravate dalle alte temperature estive che renderebbero ancora più faticoso e disagevole il tragitto a piedi per raggiungere la fermata. Un problema non da poco in una località turistica che accoglie numerosi visitatori durante i mesi più caldi.

A nome dei tanti cittadini che l’hanno contattata, la consigliera Rita Floridia ha rivolto un appello al Sindaco e all’Assessore competente affinché “rivedano questa decisione, valutando ogni possibile alternativa che non penalizzi un servizio essenziale per la mobilità locale e turistica”.

Floridia auspica che il suo intervento, mosso “esclusivamente dalla volontà di rappresentare le istanze dei cittadini”, non venga “interpretato come una strumentalizzazione, ma come l’esercizio legittimo del ruolo di consigliere comunale”. Ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per individuare soluzioni condivise e sostenibili, “nell’interesse della comunità tutta”.

Salva