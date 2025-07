Moncada, ConfCommercio di Modica: “Un messaggio di sostegno e ripartenza per le attività colpite”

Modica, 24 luglio 2025 – Dopo i recenti eventi che hanno colpito la comunità, Giorgio Moncada, presidente di ConfCommercio Modica, ha voluto esprimere la sua profonda solidarietà e un messaggio di speranza per la ripartenza. In una dichiarazione sentita, Moncada ha rivolto il suo pensiero e il pieno supporto a Careno Garden House, Cantina Frasca e Chimera, attività economiche che rappresentano non solo imprese, ma anche famiglie e persone colpite direttamente dalla tragedia.

“Agli amici Careno Garden House, Cantina Frasca e Chimera va tutto il mio e il nostro sostegno,” ha affermato Moncada, sottolineando il legame profondo tra la ConfCommercio e il tessuto imprenditoriale locale. La dichiarazione del presidente non è solo un atto formale, ma un vero e proprio abbraccio alla comunità che sta affrontando un momento difficile.

Moncada ha esteso i suoi ringraziamenti a tutte le forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e a tutti i volontari che hanno operato con dedizione e coraggio. Un plauso particolare è stato rivolto a “chi in maniera istintiva ha contribuito a limitare i danni che potevano essere ancora più devastanti,” evidenziando la straordinaria capacità di reazione e solidarietà della cittadinanza.

Il messaggio del presidente di ConfCommercio Modica è anche un invito alla resilienza e alla ricostruzione. “Da oggi si ricomincia,” ha dichiarato Moncada, infondendo un senso di urgenza ma anche di determinazione. “E noi, come comunità, cerchiamo in tutti i modi di sostenere queste economie che poi sono famiglie e persone colpite da una tragedia non prevista.”

Questa dichiarazione rafforza il ruolo di ConfCommercio Modica come punto di riferimento per le attività commerciali e come catalizzatore di azioni concrete a sostegno della ripresa economica locale. L’impegno è chiaro: accompagnare le imprese colpite nel loro percorso di ripartenza, promuovendo la solidarietà e l’unità di tutta la comunità modicana.

Salva