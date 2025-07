Carmelo Sardo inaugura “Autori & Libri” a Sampieri con “Le Notti Senza Memoria”: Un Viaggio tra Amore e Memoria

Sampieri, Scicli – Ha preso il via la settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” nel suggestivo living del Pata Pata, con un’inaugurazione d’eccezione affidata a Carmelo Sardo, giornalista di lungo corso e capo redattore alla cronaca del TG5. Sardo ha presentato il suo settimo romanzo, “Le notti senza memoria”, un’opera che, per una fortunata coincidenza, ha aperto la settima stagione della rassegna e che è già candidata al prestigioso Premio Strega 2025.

L’autore ha dialogato con la giornalista Chiara Scucces, la quale, con acute riflessioni, ha saputo sollecitare gli spunti più significativi del romanzo. Sardo ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso i valori che hanno plasmato gli anni ’60 e la fine dei ’70: dalla rigorosa educazione familiare, all’amore per la cultura intesa come strumento di miglioramento e ascensore sociale, capace di trasformare i figli della classe operaia in qualificati professionisti. Un tema centrale è il patrimonio della memoria, descritto come un mezzo di trasporto che consente di non dimenticare le proprie origini, proiettando l’individuo nel presente senza cancellare le tracce del suo passato.

“Le notti senza memoria” è un romanzo che scava a fondo nella natura complessa dell’amore. Carmelo Sardo, con la sua inconfondibile abilità di cronista, intesse una trama narrativa che pone in parallelo sogno e realtà, il passato e il presente. I protagonisti, Carlo e Nora, vivono le contraddizioni dell’amore, oscillando tra euforia e stati d’animo più cupi. Nora, nel mondo immaginifico delle visioni di Carlo, diventa una figura bella e irraggiungibile, mettendo in crisi le sue certezze e costringendolo a confrontarsi con le proprie paure.

L’autore, maestro della cronaca giornalistica, evidenzia la sua cifra descrittiva, trasformando la lettura in una sorta di “film di parole” che rende vividi i luoghi e tangibili le emozioni, con un risultato mai scontato. Il romanzo è un percorso di sentimenti dove Carlo, attraverso la forza della memoria, cerca di ricomporre i frammenti della propria vita. Questa operazione introspettiva, che non si limita ai temi dell’amore, pone il lettore di fronte ai dilemmi esistenziali della quotidianità, invitando alla riflessione sulle scelte più adeguate da compiere.

Prossimi Appuntamenti:

Il calendario di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” prosegue con altri eventi imperdibili:

Lunedì 4 agosto, ore 19:00, sempre al Living del Pata Pata, sarà la volta di un altro giornalista di fama: Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, che presenterà il suo nuovo romanzo “Sipario Siciliano, storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria”. L’autore converserà con l’attrice Ester Pantano.

Precedentemente, il 2 agosto, alle ore 19:00, il living del Pata Pata ospiterà l’apertura del programma di Cogitare con una lectio magistralis di un maestro del pensiero contemporaneo: il filosofo Massimo Cacciari affronterà il tema: “Intelligenza artificiale, identità umana e ottimismo della volontà”.

