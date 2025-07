“Scoglitti in Arte: Onde e Colori”, viaggio tra arte, creatività, musica

Scoglitti – Un viaggio tra arte, creatività, musica e identità della costa iblea. Scoglitti si prepara a vivere una serata all’insegna dell’arte, della cultura e della bellezza con “Scoglitti in Arte: Onde e Colori”, un evento ideato ancora una volta da Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù, con il patrocinio del Comune di Vittoria e la collaborazione di Confcommercio, Centro Donna Cna, Confesercenti e Pro Loco Scoglitti. L’appuntamento è in programma sabato al lungomare di Scoglitti, dalle 20 a mezzanotte. “Ricordiamo – affermano i tre – che siamo giunti al quinto evento. Ciò che ci dà forza e motivazione è la ricerca del bello, la riscoperta di luoghi autentici, la possibilità di coniugare i talenti del nostro territorio con il desiderio di condivisione e la valorizzazione di ciò che ci rende una comunità: è in questa visione che si radica il progetto di Arte in Corso che in questa edizione si intitola “Scoglitti in arte: Onde e Colori”. L’iniziativa mira a trasformare la borgata marinara in un suggestivo spazio artistico a cielo aperto, dove il mare, la luce e i colori si fonderanno con le molteplici espressioni dell’arte contemporanea: pittura, fotografia, musica, poesia e performance di danza”. Insomma, così come è accaduto per gli altri, un evento pensato per valorizzare l’anima profonda e autentica della costa iblea, fatta di tradizioni, accoglienza, di operatori turistici, commerciali, di sguardi aperti sul Mediterraneo. “Onde e Colori – affermano ancora Lenzo, Marchi e Amarù – è un invito a riscoprire Scoglitti con occhi nuovi, a vivere il territorio attraverso il linguaggio universale dell’arte e a celebrare l’identità culturale e naturale di una terra che continua a generare bellezza. Come sempre, l’arte accende la nostra costa iblea, colora le sere, anima i luoghi e racconta storie intrise di mare, di luce, di noi: cittadini, turisti, operatori commerciali, testimoni di ciò che rende viva e forte una comunità. Quindi, vi aspettiamo assieme a noi per vivere di nuovo questa straordinaria esperienza”.

