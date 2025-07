Scoglitti e la deregulation nella viabilità, La Rosa (Forza Italia): “E’ tutto da rivedere”

Vittoria – “Scoglitti e non solo. Situazioni sempre più critiche”. Lo denuncia il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, dopo avere raccolto segnalazioni a ripetizione sulle problematiche che riguardano sempre più da vicino una delle località che sulla carta dovrebbe essere tra le più ridenti della costa siciliana. E invece? “Partiamo dallo stradale che da Vittoria porta verso Scoglitti – chiarisce La Rosa – costituisce veramente un pericolo e, nonostante le ripetute segnalazioni, le istituzioni non fanno alcunché: probabilmente si attenderà, e lo diciamo con estremo rammarico e speriamo ovviamente che non succeda mai, l’ennesima tragedia per poi correre a individuare risorse e mezzi al fine di trasformare l’arteria e la percorribilità della stessa facendo sì che possano essere messi in sicurezza gli automobilisti e chi vi transita”.

La Rosa, poi, continua nella propria analisi sollevando l’emergenza viabilità e l’anarchia persistente nel centro della frazione e nel lungomare dove “si assiste a scene – prosegue l’esponente forzista – da far inorridire anche lo stesso sindaco se provasse almeno una volta a transitare o sostare sul lungomare e a verificare con i propri occhi che si scorrazza a grande velocità. Qui, tra l’altro, emerge la necessità della presenza costante, almeno riterrei in certi punti, delle pattuglie della polizia municipale, perché gli atteggiamenti di pochi irresponsabili potrebbero causare tragedie”. “Ecco perché – prosegue ancora La Rosa – il mio appello è rivolto ai nostri giovani, alla loro sensibilità a tutelarsi il più possibile da comportamenti che violano il codice della strada e i limiti del senso civico. Anche il consigliere comunale di Fi Biagio Pelligra ha richiesto l’installazione di strisce pedonali e l’installazione di dossi artificiali soprattutto in alcuni punti del lungomare, oggetto di evidenti azioni di irresponsabilità da parte di molti centauri e automobilisti. Ecco perché esorto il primo cittadino a dare seguito al mio appello e a disporre urgenti controlli, garantendo la presenza di forze dell’ordine sul lungomare onde evitare il reiterarsi di simili episodi, tutto ciò a tutela dei cittadini”. “A Scoglitti, in sintesi – conclude La Rosa – è la deregulation a farla da padrone. E’ necessario che si possa contare sulla sicurezza nelle strade e che il disordine sia bandito. Servono controlli e sanzioni, insomma, per chi sembra avere scambiato Scoglitti per la pista di autodromo dove mettere alla prova la potenza della propria vettura o della propria moto. Questo non funziona, non è ammissibile. Per cui speriamo che qualcosa già dai prossimi giorni possa cambiare. E in meglio questa volta”.

