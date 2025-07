“Music & Talk” – Giovani protagonisti tra arte, cittadinanza e memoria

Una serata all’insegna della creatività, della riflessione e della partecipazione giovanile: è questo il cuore pulsante di “Music & Talk”, lo spettacolo realizzato dai giovani protagonisti del progetto “Voglio Dire”, promosso da ATOS ETS – Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modica, coordinato dall’assessore Samuele Cannizzaro, con il sostegno della Regione Siciliana e del Dipartimento Politiche Giovanili. L’evento si è celebrato ieri, 20 luglio, presso l’atrio comunale di Palazzo San Domenico a Modica, offrendo ai giovani modicani l’opportunità non solo di esibirsi, ma soprattutto di esprimere sé stessi, dando voce alle proprie idee, passioni e visioni del mondo. Un momento di svago e di riflessione, aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali Concetta Spadaro e della presidente di ATOS ETS Manuela Raimondo. Particolarmente toccante il debutto teatrale con “Uno scorcio di paradiso”, una commedia in atto unico curata dal gruppo “Dire a Tutti” – laboratorio di cittadinanza attiva guidato da Erica Cataldi – per onorare la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 33 anni dalla loro scomparsa per mano mafiosa. Sul palco Andrea Pisana, Piergiorgio Ricca, Ana Maria Andrusca, Paolo Savarino, Roberta Pisana, Leonardo Greco, Gaetano Greco, Yasmine Ben Nase e William Bonomo. A seguire, un momento di confronto sull’ambiente, guidato dai presentatori Valeria Guarino e Pierpaolo Galota, con gli interventi degli esperti Dario Modica e Filippo Spadola, che hanno stimolato riflessioni su sostenibilità e partecipazione. Nella seconda parte, la musica ha preso il sopravvento con i live presentati da William Bonomo e curati da AJ Crboi, che ha diretto le esibizioni dei giovani artisti del percorso Teen Spirit: Hibiscus, Rubisco, Deemarteeno, Girast e Asra, Gelo Esse, Vale e Samuele Frasca, IV e Marika, Aojia e Fiamma, e infine Francesca Cannata. “Un appuntamento entusiasmante che ha visto decine di giovani coinvolti in un percorso che ha dato voce proprio alla linfa vitale della nostra società. Molto spesso crediamo che i giovani sono demotivati, ma questa serata ci ha dato un segno diverso perché sono motivati e ricchi di contenuti”, ha dichiarato l’Assessore Concetta Spadaro. “Un grande successo per la prima iniziativa del progetto Voglio Dire, sia da parte dei giovani che del pubblico. Questo progetto si è ben radicato nel territorio e punta a valorizzare il protagonismo giovanile. Voglio Dire mira a coinvolgere le giovani generazioni in tre percorsi su musica, ambiente e cittadinanza attiva”, ha aggiunto Marco Santoro. “Continuo e continuerò a sostenere i giovani che hanno voglia di esprimersi. L’arte, la cultura e la musica che tanti dei nostri ragazzi questa sera hanno portato all’interno della splendida cornice di Palazzo San Domenico è solo l’inizio di un percorso che vede e vedrà Modica mettere i giovani al centro. Perché solo ascoltando e continuando a dare voce a loro possiamo far sì che la nostra città diventi il luogo non solo dove crescere ma anche dove rimanere. Grazie a tutti e complimenti a tutti i ragazzi del progetto Voglio Dire”, ha concluso l’Assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro. Il progetto “Voglio Dire” si articola lungo tre direttrici: Teen Spirit, dedicato alla musica e alla produzione sonora; Dire Verde, incentrato sull’ambiente e sulla scoperta del territorio; e Dire a Tutti, che promuove la cittadinanza attiva attraverso podcast, incontri pubblici e laboratori. Un’iniziativa che investe nei giovani e nella loro capacità di costruire comunità. Le attività del progetto proseguiranno nelle prossime settimane. Per partecipare o ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale e i canali social di Voglio Dire.

