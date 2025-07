Tragedia a Comiso: cadavere di un anziano trovato nel Parco dell’Ippari

Comiso, 21 luglio 2025 – Un macabro ritrovamento ha scosso Comiso questo pomeriggio, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di putrefazione all’interno del parco dell’Ippari. Il corpo era situato nei pressi di un antico edificio parzialmente diroccato, aggiungendo un’aura di mistero alla triste scoperta.

La vittima è stata identificata come un 85enne del luogo, di cui, apparentemente, nessuno aveva denunciato la scomparsa. Le prime stime suggeriscono che il decesso sia avvenuto diversi giorni fa, data l’avanzato stato di decomposizione del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’anziano e determinare le cause della morte. Le indagini sono tuttora in corso, con la speranza di far luce su questa dolorosa vicenda.

