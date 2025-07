Il protocollo d’intesa tra la Regione Sicilia e i professionisti contabili per certificare la spesa illustrato a Roma

Roma – “Per me una immensa soddisfazione avere partecipato, a Roma, all’assemblea dei presidenti degli Ordini dei commercialisti d’Italia. E’ stato un importante momento di confronto interno”. Lo dice il coordinatore della Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, Maurizio Attinelli, nonché presidente dell’Odcec di Ragusa. “Nel mio intervento – spiega – mi sono soffermato sulla funzione del commercialista utile al Paese. Ho comunicato al Cndcec e ai colleghi presidenti che la Conferenza degli ordini della Sicilia (Gaetano Lo Monaco, Rino Dulcimascolo, Giuseppe Lacagnina, Gildo La Barbera, Ignazio Urso, Marco Montesano, Salvatore Sauna, Maria Sciacco, Salvatore Stifanelli, Franco Vito, Gaetano Ambrogio, Nicolò La Barbera e Tito Giuffrida), con il supporto dei due consiglieri nazionali Aldo Campo e Fabrizio Escheri, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Siciliana che consentirà ai commercialisti, che sono anche revisori legali, di certificare la spesa. Naturalmente i commercialisti/revisori legali si assumono un impegno importante e devono avere apposita assicurazione professionale”. “In questo modo – prosegue Attinelli – speriamo di essere utili all’economia siciliana e alle imprese nostre assistite anche per agevolarle nel ricevere i contributi necessari a effettuare gli investimenti in Sicilia. Parecchi presidenti mi hanno chiesto una copia del protocollo per cercare di replicare nei loro territori quanto già fatto in Sicilia (naturalmente ho già fornito loro la copia e mi sono mostrato disponibile ad animare una videocall per illustrare meglio le opportunità e dare ogni informazione). Per completezza, proprio in queste ore si è concluso il corso abilitante per l’iscrizione alla Long list. Attraverso questo corso, completamente gratuito, la Conferenza degli Odcec della Sicilia con il determinante supporto professionale del direttore generale dell’assessorato Attività produttive, Dario Cartabellotta, grazie al supporto dei colleghi esperti in Finanza agevolata Pietro Affè, Sergio Amato, Loredana Bruno, Massimo Cartalemi, Daniela Totaro, Francesco Paolo Trapani e Calogero Vicario, è riuscita ad abilitare più di 600 commercialisti per certificare la spesa”.

Salva