Donare per ricordare, Modica onora Borsellino e la sua scorta. Successo per l’iniziativa AVIS

MODICA – Sono state numerose le donazioni effettuate presso l’AVIS di Modica in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta. In occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, anche Modica ha ospitato una giornata speciale di raccolta sangue promossa dalla Regione siciliana, unendo memoria civica e solidarietà, coinvolgendo cittadini, donatori abituali e nuovi volontari in un gesto concreto di impegno sociale.

L’evento “Donare per ricordare”, organizzato presso la struttura ospedaliera di via Aldo Moro, ha registrato una significativa partecipazione, con 108 donazioni effettuate da mercoledì 16 a sabato 19 luglio. “Si tratta di un importante risultato che testimonia – hanno riferito dal direttivo dell’AVIS Modica – l’adesione della comunità modicana ai valori di giustizia, legalità e solidarietà, onorando la figura del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, vittime dell’attentato mafioso del 1992”.

La giornata ha avuto un momento di profonda commozione con la visita del Soprintendente di Polizia Giovanni La Perna – all’epoca dei fatti agente di Polizia – che ha arricchito l’evento condividendo un racconto personale legato agli eventi del 1992 e donando all’AVIS Modica una copia del suo scritto. L’AVIS Modica ha sottolineato come questo contributo abbia ulteriormente valorizzato l’iniziativa, ricordando il duplice significato della giornata. “Un atto concreto per salvare vite attraverso la donazione e al tempo stesso un modo per mantenere viva la memoria di chi, come Borsellino e la sua scorta, ha sacrificato la propria vita per lo Stato. Un ringraziamento speciale – ha aggiunto il direttivo Avis – è rivolto a tutti i partecipanti per aver trasformato il ricordo in un messaggio collettivo di speranza e impegno civile”.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’assessorato regionale alla Salute per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue, rafforzando il legame tra cittadinanza attiva e salute pubblica.

