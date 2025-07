Da Modica e Pozzallo aiuti per il popolo ucraino. Grazie all’associazione “Slava Ukraini”

21 Luglio 2025 – Un altro carico di cose buone da spedire in Ucraina, raccolte grazie alla volontà degli associati dell’associazione modicana “Slava Ukraini” che opera in tutto il territorio ibleo. Sono esattamente 53 i chili di oggetti spediti a Mikolaiv ad altre realtà che, quotidianamente, affrontano una guerra ingiusta e inutile. Da Modica e da Pozzallo sono stati fatti partire pannolini, coperte, caffè, biscotti, scarpe e vestiti per bambini, antidolorifici, pasticche per purificare l’acqua, tovaglioli imbevuti per bambini, materiale sanitario. Un carico testimonianza viva della bontà della gente modicana, sempre vicina per queste iniziative di beneficenza. Nel ricordo delle tantissime vittime che ci sono state in tre anni di guerra. E, purtroppo, i primi a perdere sono quasi sempre i più indifesi, bambini e ragazzi, privati della libertà e della spensieratezza della loro età. Perché la guerra è sempre e comunque una tragedia, ma per chi non ha nemmeno la mano di mamma e papà da stringere per sentirsi un po’ più sicuro, il dramma è anche peggiore.

“In momenti come quelli che stiamo vivendo oggi – dice la presidente dell’associazione, Oksana Khliebovska – non riesco a non pensare a tutte quelle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che non hanno neanche il conforto di una famiglia. Il conforto di una voce rassicurante come quella di un padre, o la dolce carezza di una madre, capaci di allontanare dal cuore, anche se per un solo attimo, l’angoscia e la paura. Credo che sia nostro dovere, in questo momento, far sentire a tutti questi bambini e ragazzi che noi, padri, madri e famiglie, siamo al loro fianco. La nostra associazione continuerà a sostenere questa causa anche per i prossimi mesi. Nuove idee stanno nascendo, nel segno della solidarietà che deve essere la nostra stella polare. Invito davvero quanti hanno a cuore queste iniziative a farsi sentire con i nostri vertici per cercare di dare maggiore concretezza alle nostre azioni”.

