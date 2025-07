Un pilastro per la difesa del Vittoria Calcio: è Lorenzo Alessandro Cappello

Vittoria, 20 luglio 2025 – Un colpo di spessore per la retroguardia del FC Vittoria: Lorenzo Alessandro Cappello è ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso. L’arrivo del difensore centrale mancino, classe 1998, porta in dote al club oltre 150 presenze in Serie D, numeri che parlano chiaro in termini di solidità, affidabilità e piena consapevolezza del ruolo.

Cappello è un nome noto nel panorama calcistico dilettantistico, abituato a palcoscenici importanti e a lottare per obiettivi ambiziosi. Cresciuto nell’Akragas, ha persino esordito in Serie C collezionando due presenze con i biancazzurri. La sua carriera è poi decollata con il Licata, dove ha militato per anni, conquistando un campionato di Eccellenza e totalizzando ben 127 gare in Serie D, arricchite da 5 gol. Ha inoltre disputato una stagione da protagonista con la Sancataldese in Serie D, con 22 presenze e un gol all’attivo.

Il difensore è descritto come un calciatore completo: mancino naturale, eccellente nel gioco aereo, pulito negli anticipi e dotato di ottime letture tattiche. La sua presenza rappresenta un innesto di qualità e carattere fondamentale per la nuova linea difensiva guidata dal mister Campanella.

Lorenzo Alessandro Cappello ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura: “Ho scelto Vittoria perché qui ho percepito subito serietà, ambizione e un’idea di calcio concreta,” ha dichiarato. “So di arrivare in una piazza calda, dove il tifo e la passione si respirano ogni giorno. Questo per me è uno stimolo enorme. Sono qui per dare tutto, per lottare su ogni pallone e per contribuire a costruire un gruppo solido, compatto, che sappia affrontare ogni sfida con determinazione.”

Anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia ha commentato con soddisfazione l’importante acquisizione: “Lorenzo è un difensore moderno, affidabile e già rodato in categorie importanti. Ha un piede educato, conosce bene il mestiere e ha dimostrato ovunque di essere un calciatore serio, con spirito di sacrificio. Ci serviva un profilo come il suo, un centrale di spessore capace di guidare e trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Siamo certi che sarà una colonna del nostro progetto.”

Il FC Vittoria continua così a rafforzare la propria rosa, aggiungendo un’altra pedina fondamentale per costruire una squadra ambiziosa e competitiva, pronta a dare battaglia sul campo.

