Valentina Depetro nuovo presidente dell’UGDCEC Ragusa

Valentina Depetro è il nuovo Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Ragusa. Il neo presidente, 29 anni di Ragusa, succede a Cristian Donzello; del direttivo faranno parte Matteo Pirrè (vicepresidente), Federico Chinnici (segretario), Lorenzo Piccione (tesoriere), Marcello Sallemi, Cristina Trigilia e Lucia Ciarcià (consiglieri). Nella squadra ci saranno anche Carmelo Alecci, Andrea Scarso e Cristian Donzello nel Collegio dei Probiviri.

“L’unione giovani dottori commercialisti che, da questo momento mi pregio di rappresentare, si pone come obiettivo prioritario l’inserimento dei giovani commercialisti nella vita professionale e ha come punti cardine amicizia, lealtà e sinergia, perché ciò che rende unica la nostra professione sono le persone e i legami che sappiamo costruire. L’entusiasmo della mia squadra testimonia la volontà di continuare a perseguire gli ideali dell’unione giovane in grado di interpretare al meglio le esigenze di noi giovani commercialisti e di costruire un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono, con spirito di collaborazione e responsabilità. Ringrazio i colleghi per la fiducia accordataci e sono sicura che la nostra associazione darà un importante contributo alla crescita professionale e umana di noi giovani colleghi. Dopo la pausa estiva con l’intero consiglio pianificheremo più attività per venire incontro alle esigenze di confronto e formazione sulle specifiche tematiche che ci vedono quotidianamente impegnati nella professione” afferma il neo presidente Depetro

