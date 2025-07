Nel concorso di giovedì 17 luglio, come riporta Agipronews, centrato un premio complessivo da 22mila euro: vinti 12mila euro a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, grazie ad un 6 Doppio Oro in Salita Chiesa e 10mila euro a Modica, con un 3 Extra in via Gianforma Mangione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,18 miliardi da inizio anno.

