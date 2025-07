Scicli, asfaltature sotto accusa: “Troppe toppe in città”

Scicli, 16 Luglio 2025 – “Asfaltature di via Pino, via Rovere, via S. di Giacomo, via Noce, via Acero e via Larice, qualche cittadino, furioso, l’ha ribattezzata a” macchia di leopardo”. A Scicli, i cittadini protestano per la modalità di asfaltatura delle strade a “macchia di leopardo”. Questa espressione, che in questo contesto si riferisce a lavori di asfaltatura eseguiti in modo frammentario e non uniforme, ha suscitato malcontento e preoccupazione tra la popolazione.

I residenti del Villaggio Jungi, lamentano che i lavori, invece di sistemare in modo completo le strade, vengono effettuati a tratti, lasciando aree nuove e altre vecchie e dissestate. Nella metà negativa c’è la delusione di quei cittadini che avrebbero voluto un intervento completo su arterie ad alta densità di traffico, dall’altra c’è la scelta compiuta dall’Amministrazione comunale di asfaltare le strade a “macchia di leopardo”, con una condizione del manto stradale irregolare e potenzialmente pericolosa.

<<I lavori sulle strade – dichiara il portavoce dei cittadini Guglielmo Scimonello – devono essere correttamente coordinati dall’amministrazione comunale in modo che l’asfaltatura finale sia l’ultima opera di finitura ed abbellimento delle strade. Anche perché – continua – le strade della città devono avere meno dossi e pezze possibili per una questione di sicurezza stradale. I cittadini – ribadisce Scimonello – si sono lamentati per i risultati ottenuti con punti più scuri e più chiari, dislivelli e crepe lunghe quanto le strisce di una zebra. Così facendo – chiosa Scimonello – si continua ad asfaltare le strade, riproponendo il poco redditizio metodo di riparazione a “macchia di leopardo”, che nulla riparano ma aumentano disagi per i cittadini e spese per il comune. I cittadini sono spettatori dell’ennesimo scempio e spreco economico e di manodopera. Speriamo che questo modus operandi finisca qui – taglia corto Scimonello – e ci siano meno spot del sindaco e più riqualificazione organica e completa delle infrastrutture e strade della nostra città>>.

