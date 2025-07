Nuove assunzioni al Comune di Ragusa

Ragusa – “’Non c’è personale’: una risposta insopportabile – afferma il sindaco Peppe Cassì – ma è quella che a lungo il Comune di Ragusa ha dovuto dare ai suoi cittadini (e in certi casi deve ancora farlo).

Dopo anni di assunzioni bloccate e di pensionamenti, la solidità economica che Ragusa ha raggiunto, riuscendo ad approvare i propri Bilanci dal 2019 a questa parte sempre entro in termini di legge, fa sì che questo Comune possa di nuovo permettersi un piano assunzioni”.

“Mese dopo mese rafforziamo i nostri uffici con nuovo personale, determinato o indeterminato – prosegue l’assessore al personale, Catia Pasta – sanando un passo per volta un grave svuotamento di risorse umane. Non si può colmare ogni vuoto in un solo istante, ma anche oggi abbiamo fatto un altro passo avanti: 7 vigili stagionali attivi fino a ottobre, 4 operai a tempo determinato per un anno, 1 funzionario amministrativo proprio per il nostro Ufficio Personale a tempo indeterminato. Benvenuti e buon lavoro, a servizio dei ragusani”.

