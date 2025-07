Consorzi di Bonifica: la Commissione Bilancio approva la copertura finanziaria per l’adeguamento delle giornate lavorative

La Commissione Bilancio all’Ars ha appena dato parere favorevole al progressivo adeguamento delle giornate lavorative degli addetti ai Consorzi di Bonifica che porterà, a partire dall’inizio del prossimo anno, (da 78 a 101, da 101 a 124 da subito, mentre dal primo gennaio 2026 tutti fino a 156 giorni) ad avere la stabilizzazione a tempo indeterminato dei posti disponibili all’interno dei POV dei singoli consorzi. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate, in qualità di componente della medesima Commissione che segue da vicino la vertenza dei tanti lavoratori dei Consorzi in attesa di una maggiore stabilità lavorativa. “Adesso l’ultimo passaggio è quello in Aula questa sera – commenta l’On.Abbate – quando, salvo clamorose e non auspicabili sorprese, dovrebbe arrivare il definitivo via libera. E’ il momento per tutta la politica, a prescindere dai colori e dalle divisioni, di prendersi la responsabilità di migliaia di persone che vivono nell’incertezza lavorativa pur fornendo un servizio essenziale per aziende agricole e privati cittadini. Non mi aspetto quindi né giochetti né voti segreti ma solo unità da parte di tutta l’Aula per un provvedimento che deve essere inclusivo e non divisivo”.

Salva