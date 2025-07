lgiene urbana. Risultati significativi per i lavoratori del cantiere di Ispica

Ispica – Si è svolto ieri, presso la sede della SRR, (Servizi di rilevanza regionale, società di regolamentazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani), un incontro di rilevante importanza promosso dalla Funzione Pubblica CGIL, alla presenza di Gianluca Migliorisi e Graziana Stracquadanio per la CGIL, dei rappresentanti sindacali Paolo Molè e Paolo Leanti, dell’ing. Ferreri per la SRR, nonché dell’Amministrazione Comunale di Ispica con i funzionari preposti. L’incontro rappresenta l’esito positivo di un percorso di confronto serrato e costruttivo, che la funzione pubblica Cgil ha condotto con determinazione nelle ultime settimane. Un confronto avviato già nei mesi scorsi, con la richiesta e l’ottenimento della convocazione di un Consiglio Comunale straordinario dedicato alle problematiche legate al nuovo affidamento del servizio di igiene urbana. Durante la riunione, le parti hanno ribadito l’importanza di una collaborazione fattiva tra istituzioni locali e rappresentanze sindacali, che ha permesso di conseguire risultati concreti a tutela dei lavoratori del cantiere di Ispica. In particolare, sono state ottenute garanzie su tre punti fondamentali:la tutela integrale di tutti i livelli occupazionali; il pieno rispetto delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori; l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di categoria. La Funzione Pubblica CGIL esprime soddisfazione per l’atteggiamento di apertura e responsabilità mostrato dall’Amministrazione Comunale di Ispica, che ha accolto con attenzione e disponibilità le istanze sindacali, riconoscendo la centralità del lavoro e la necessità di tutelare chi, ogni giorno, assicura un servizio essenziale alla cittadinanza. La funziona pubblica CGIL continua a svolgere un ruolo attivo e propositivo, lavorando con serietà, coerenza e determinazione per affrontare le criticità del settore e garantire condizioni dignitose e giuste per tutti i lavoratori coinvolti. Il risultato raggiunto non è frutto del caso, ma della costanza di un impegno che mette al centro le persone e i loro diritti.

