Sampieri per il quinto anno consecutivo Bandiera Verde: è a misura di bambino

Chieti – Si è tenuta stamani a San Salvo di Vasto la cerimonia di consegna della bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha ritirato l’importante riconoscimento che certifica come Sampieri sia tra le 158 spiagge ideali per le vacanze in famiglia a cui va il riconoscimento di “Bandiere Verdi” a giudizio di 3.075 pediatri italiani e stranieri.

Sampieri di Scicli è stata appena baciata per il secondo anno consecutivo dal riconoscimento di Bandiera Blu.

Ma come si diventa Bandiera Verde?

Ecco le caratteristiche delle località amiche dei bagnanti più piccoli: una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento.

