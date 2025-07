Iblea Acque sotto accusa: UNC Modica diffida il gestore idrico per fatturazioni irregolari

Modica, 12 luglio 2025 – Una dura contestazione si abbatte su Iblea Acque S.p.A., il gestore del servizio idrico integrato. L’Avv. Antonino Di Giacomo, nella sua duplice veste di utente e di corresponsabile della sede locale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica, ha formalmente diffidato la società, accusandola di violazioni reiterate e sistematiche della normativa vigente in materia di frequenza di fatturazione. Nel mirino, in particolare, le direttive contenute nelle Delibere ARERA n. 655/2015/R/IDR e 547/2019/R/IDR.

Secondo l’Avv. Di Giacomo, la condotta di Iblea Acque non è solo “contra legem”, ma anche “gravemente lesiva degli interessi degli utenti”. Questi ultimi, a suo dire, si troverebbero costretti a sopportare “costi ingiustificati e disagi ripetuti” a causa di una gestione “errata, sistematica e arbitraria della fatturazione”.

Il caso personale dell’Avv. Di Giacomo, relativo all’utenza del suo studio legale a Modica, è emblematico. Nonostante avesse segnalato un credito pregresso e l’assenza quasi totale di consumi idrici da oltre un anno e mezzo, Iblea Acque ha continuato a emettere bollette in acconto con cadenza trimestrale, “del tutto scollegate dalla realtà dei consumi”. A ciò si aggiunge il mancato riscontro da parte del gestore, nonostante l’obbligo di legge. Una situazione analoga è stata riscontrata anche per altre due utenze personali dell’Avv. Di Giacomo, sempre con consumi annui inferiori a 100 m³, ma fatturate illegittimamente con frequenze quadrimestrali o trimestrali.

La diffida si basa sull’Art. 40 della Delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR, che stabilisce chiaramente la frequenza massima di fatturazione in base ai consumi annui. Per le utenze con consumi fino a 100 m³ all’anno, come quelle citate, la normativa prevede un massimo di due fatture semestrali all’anno. La prassi di Iblea Acque, che emette bollette con maggiore frequenza, viene definita dall’Avv. Di Giacomo “non conforme, arbitraria e abusiva”.

Questa irregolarità, inoltre, genera costi accessori ingiustificati per gli utenti. Ogni bolletta comporta costi fissi di riscossione o commissione (circa 2,50 euro a fattura), che si traducono in un aggravio economico di circa 10 euro annui per utenza, anziché i 5 euro previsti con due sole emissioni. L’Avv. Di Giacomo ha inoltre dichiarato di non voler autorizzare la domiciliazione bancaria, data la “frequenza e gravità degli errori riscontrati nelle bollette in acconto”.

Alla luce di quanto esposto, l’Avv. Di Giacomo ha formalmente diffidato Iblea Acque S.p.A. a:

Adeguare la frequenza di fatturazione a non oltre due bollette semestrali annue per le utenze con consumi inferiori a 100 m³/anno.

Sospendere l’invio di fatture in acconto non basate su letture reali.

Rettificare le fatture già emesse e riconoscere eventuali crediti derivanti da versamenti in eccesso.

Riconoscere l’indennizzo previsto per la mancata risposta al reclamo e per condotte scorrette.

Fornire un riscontro scritto entro 30 giorni.

In caso di mancato adeguamento, l’UNC Modica annuncia azioni severe: verrà inviata una segnalazione formale allo Sportello per il Consumatore ARERA, sarà promosso ricorso presso l’Autorità Giudiziaria e verrà data ampia diffusione mediatica alla questione per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Questa iniziativa, ha sottolineato l’Avv. Di Giacomo, coadiuvato dall’Avv. Stefano Di Giacomo, non ha solo una valenza personale, ma un interesse collettivo diffuso. Numerosi cittadini di Modica e dei comuni limitrofi serviti da Iblea Acque hanno segnalato analoghe criticità, rendendo urgente il ripristino di “trasparenza, correttezza e legalità” nella gestione del servizio idrico, con particolare attenzione alle famiglie economicamente più fragili”.

