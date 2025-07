Vittoria assetata. La Rosa (Fi): “Al bando le polemiche, servono soluzioni”

Vittoria – “Una città assetata. Disagi a ripetizione. Un’amministrazione incapace di reagire. E’ necessario intervenire. E farlo in maniera coordinata, organizzando, magari, una conferenza dei servizi tra Comune e Siciliacque con la Prefettura di Ragusa a svolgere la funzione di garante finalizzata alla definizione di nuovi protocolli operativi”. Lo sottolinea il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che spiega di non poterne più di raccogliere i disperati appelli di padri e madri di famiglia alle prese con disservizi pesanti. “Non è questione di lanciare accuse – spiega La Rosa – quanto, in questa fase critica, di trovare soluzioni all’emergenza. L’estate, purtroppo, lo sapevamo, sarebbe arrivata anche quest’anno. E chi si doveva far trovare pronto, non l’ha fatto. Ma, detto questo, lo ribadisco, che poco o nulla toglie alla drammaticità del momento, è necessario adoperarsi per predisporre un piano straordinario destinato a fronteggiare la criticità del momento. E’ questo quello che chiediamo al sindaco e alla giunta municipale. Se così non sarà, potremo trascorrere l’intera stagione a lamentarci di quello che, purtroppo, si sta verificando. Siamo consapevoli che non è un affare semplice, anche se chi avrebbe dovuto fronteggiarlo non l’ha fatto per tempo. Quindi, guardiamo avanti e proviamo a individuare le soluzioni con i passi adeguati. Noi di Forza Italia, come sempre, ci mettiamo a disposizione della nostra città e, qualora richiesto, siamo pronti a dare una mano. Del resto, in questa situazione, non ci sono contrapposizioni che tengano ma solo la necessità di trovare le risposte per Vittoria”.

Salva