Ospedale Maggiore di Modica: Il reparto malattie infettive affidato ad interim al dott. Gaetano Cabibbo

ll dott. Gaetano Cabibbo è stato nominato reggente ad interim del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Modica, a seguito del pensionamento del dott. Antonio Davì. Cabibbo, già primario dell’Unità Operativa di Medicina e Pneumologia, manterrà la guida del nuovo reparto in attesa della nomina di un primario definitivo. Intende applicare anche in Malattie Infettive il suo approccio gestionale che ha portato la Medicina e Pneumologia a diventare poli d’eccellenza, in particolare grazie all’introduzione della broncoscopia, precedentemente disponibile solo in due centri siciliani. Per assicurare continuità e presenza operativa, Cabibbo ha nominato la dottoressa Elena Graglia come sua referente nel reparto. Il reparto di Malattie Infettive ha avuto un ruolo cruciale durante la pandemia da Covid-19 e rimane un presidio fondamentale nella gestione delle emergenze sanitarie. Il dott. Cabibbo, 57 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania (1993) e specializzato in Pneumologia (2001). È alla guida della Medicina Generale dal 2015 e della Lungodegenza dal 2016; dal 2017 è direttore dell’UOC di Medicina tramite procedura ex art. 18.

