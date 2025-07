Ragusa. Pianificazione strategica, governance collaborativa e cooperazione intercomunale

Ragusa – Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Anci Sicilia e MediAree Next Generation City, presenta “Ragusa CityLab”, un laboratorio di pianificazione strategica, governance collaborativa e cooperazione intercomunale. L’evento si terrà il 9 luglio 2025, dalle ore 9:15 alle 17:00, presso il Centro Commerciale Culturale “Mimi Arezzo” in Via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa.

Il CityLab si propone come soluzione efficace per rafforzare la cooperazione tra comuni e i processi decisionali di area vasta, ricercando un equilibrio tra forme strutturali e funzionali dei “comuni in rete” attraverso la pianificazione strategica. L’iniziativa mira ad attivare il dialogo tra comuni e attori territoriali, allineare programmazione e progettazione di area vasta, integrare strumenti finanziari e facilitare alleanze operative a sostegno dei progetti intercomunali. Un elemento chiave sarà anche la “comunicazione strategica” per condividere conoscenza e coinvolgere attori e cittadinanza nel definire il proprio futuro.

Il laboratorio fornirà una conoscenza approfondita degli strumenti innovativi di governance e di governo del territorio per un coordinamento efficace delle politiche di area vasta, valorizzando le specificità di ogni territorio all’interno di una visione e strategie di sviluppo complessive.

Il programma della giornata prevede:

9:15 – Iscrizione partecipanti

9:30 – Apertura dei lavori con i saluti del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e l’intervento del Direttore Generale di Anci Sicilia, Mario Alvano. Seguirà un’introduzione al CityLab MediAree-Next Generation City a cura di Raffaella Florio di ANCI.

9:45 – Sessione su “La geografia dei sistemi territoriali di area vasta in Sicilia opportunità e criticità”, dedicata ai comuni capoluoghi e poli dei sistemi territoriali. Interverrà Ignazio Vinci dell’Università di Palermo, esperto in pianificazione strategica di area vasta, per un inquadramento generale del concetto di “area vasta” e degli strumenti di programmazione disponibili, con un’analisi dei sistemi territoriali in Sicilia e il ruolo dei livelli di governo locali e sovralocali. La pianificazione strategica sarà presentata come strumento di governance territoriale e cooperazione funzionale. Interverranno anche Vincenzo Falgares, Direttore Generale Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia, e Dario Tornabene, Dirigente Dipartimento Autonomie Locali della Regione Sicilia.

11:30 – Workshop: progettualità a confronto. Questo workshop promuoverà una riflessione collettiva tra amministratori e funzionari dei comuni capoluogo siciliani per esplorare soluzioni volte a rafforzare l’efficacia delle strategie e politiche di area vasta. I lavori si concluderanno con una sintesi delle opportunità, criticità, possibili soluzioni e indicazioni di policy.

13:30 – Pausa pranzo

14:30 – Sessione su “Comunicazione strategica e governance collaborativa” con Rossella Sucato, esperta ANCI in marketing territoriale. Verranno trattati temi quali la normativa e strategia generale di comunicazione dei progetti finanziati con fondi UE, dieci modi per comunicare e garantire visibilità dei finanziamenti per la programmazione 2021-2027, e come ampliare e diversificare i target di comunicazione, inclusi i media, le pubbliche relazioni, la comunicazione via internet e sui social media, e la rete INFORM EU. Saranno illustrate anche le modalità per mettere in evidenza i risultati e gli effetti dei progetti per i cittadini, le linee guida per l’organizzazione di eventi correlati al progetto e la strategia di comunicazione interna a supporto dell’attività amministrativa di gestione del progetto.

16:00 – Workshop con Gianni Giuffrida, Assessore ai LLPP, e Giovanni Licitra, responsabile PNRR del Comune di Ragusa. Saranno illustrate le progettualità nell’area vasta di Ragusa per individuare connessioni e modalità di coordinamento di strategie comunicative.

L’evento rappresenta un’importante occasione per enti locali e attori territoriali di confrontarsi e acquisire strumenti innovativi per lo sviluppo delle aree vaste in Sicilia.

