Prova di carattere per Pietro Guccione, a Bratislava bronzo per il pugile del Calabrese Fighting Team

Modica – Il Calabrese Fighting Team Modica continua a sfornare “campioni”.

Il sodalizio della pluricampionessa Valeria Calabrese, infatti, si è messo in evidenza anche a Bratislava, dove ha conquistato la medaglia di bronzo con Pietro Guccione al torneo Olympics Hopes nella categoria Under 15 al limite dei 70 kg.

Il pugile modicano, appena tredicenne e con soli due match alle spalle, nella capitale della Slovacchia ha dimostrato sul ring le sue qualità attirando subito l’attenzione degli addetti ai lavori.

In un torneo che ha visto la partecipazioni di dodici squadre, molte delle quali nazionali, Pietro Guccione si è imposto su un atleta della nazionale bulgara per poi fermarsi davanti al più esperto boxeur croato Tomica, nonostante uno dei tre arbitri del match abbia assegnato tutte e tre le riprese all’atleta modicano.

“Pietro – dichiara Valeria Calabrese – sta dimostrando di essere all’altezza di contesti importanti. Con così poca esperienza e praticando la boxe da pochi mesi, fare una prestazione come la sua in un torneo di alto livello come quello di Bratislava non è da tutti. Sono contenta di quello che ha fatto in Slovacchia – conclude Valeria Calabrese – perchè è riuscito a mettere in evidenza le sue grandi doti. Credo che presto sentiremo parlare di lui”.

Salva