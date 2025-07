Veglia Penitenziale a Pozzallo per le vittime in mare. Un momento di raccoglimento e memoria il 4 luglio all’Anfiteatro Pietre Nere

Pozzallo – Venerdì 4 luglio 2025, la comunità si riunirà per una Veglia Penitenziale in memoria delle vittime in mare, un’occasione di preghiera, riflessione e solidarietà che vuole dare voce a chi ha perso la vita nel tentativo di cercare un futuro migliore. L’appuntamento è per le ore 20:30 presso l’Anfiteatro Pietre Nere di Pozzallo, luogo simbolico affacciato sul Mediterraneo, testimone di tanti sbarchi, speranze e tragedie. La veglia, organizzata con spirito ecumenico e aperta a tutta la cittadinanza, sarà un momento di penitenza e memoria, ma anche un appello alla coscienza collettiva perché non si spenga l’attenzione su ciò che accade ogni giorno sulle rotte migratorie. Durante la serata sono previsti momenti di preghiera, letture, silenzi e testimonianze, per ricordare i volti e i nomi spesso dimenticati dietro ai numeri. Un’occasione per rinnovare l’impegno verso un’accoglienza umana, giusta e solidale.

La partecipazione è libera.

Salva