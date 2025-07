Monterosso Almo. In merito alla revoca assessoriale a Concetta Giaquinta il PD chiarisce la sua posizione

Monterosso Almo – Non si è fatta aspettare la risposta della locale sezione del Partito Democratico in merito alla revoca assessoriale di Concetta Giaquinta” . Ecc il testo del comunicato stampa”:

“ Il Partito Democratico di Monterosso Almo prende atto della revoca dell’incarico assessoriale della propria delegata, Prof.ssa Concetta Giaquinta, e chiarisce la propria posizione: nessuna strumentalizzazione, solo la voce della comunità.

Il Partito Democratico prende atto della decisione del Sindaco di revocare l’incarico di assessore a un proprio componente. Comprendiamo che questa decisione possa aver generato interrogativi nella cittadinanza, ed è per questo che sentiamo il dovere di fare chiarezza, non per alimentare sterili polemiche, ma per offrire una lettura trasparente dei fatti alla comunità di Monterosso.

È con una certa dose di paradosso che assistiamo a malcelati e tristi tentativi di attribuire ad altri responsabilità che dovrebbero essere assunte in pieno. La determina di revoca dell’assessore ne è, a nostro avviso, una dimostrazione lampante.

Non è un mistero che, da oltre un anno, il Partito Democratico abbia espresso segnali di crescente insofferenza nei confronti dell’attuale Sindaco . Questa insofferenza non nasce da capricci o da dinamiche interne di partito, ma è il frutto di un ascolto costante e attento delle istanze e del malcontento che permea larga parte della comunità di Monterosso nei confronti di alcune scelte e modus operandi dell’attuale giunta.

Tuttavia, addurre tale insofferenza come motivazione primaria per una decisione di questa portata ci sembra riduttivo e, a tratti, strumentale. A nostro avviso, questa operazione appare piuttosto come una decisione verticistica, imposta e

pianificata già da tempo da esponenti politici appartenenti alla DC ed esterni alla realtà monterossana, decisione accordata ben prima dell’incontro del Sindaco col PD e influenzata da dinamiche ben precise che esulano dalla reale volontà politica del nostro partito o dalla volontà di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Ci preme sottolineare che le nostre critiche e le nostre prese di posizione sono sempre state mosse dall’unico intento di contribuire al bene del paese, con l’obiettivo di formulare proposte costruttive e la ferma volontà di migliorare la qualità della vita dei monterossani. Qualsiasi interpretazione che veda nel nostro operato un tentativo di destabilizzazione o una mera ricerca di consenso personale è fuorviante e non rende giustizia al nostro impegno. Il Partito Democratico continuerà a essere una voce attiva e propositiva per Monterosso, raccogliendo le preoccupazioni dei cittadini e trasformandole in azioni concrete per il bene comune. Facendoci carico di questi problemi, il PD come forza di opposizione procederà nel suo lavoro di indirizzo e controllo.

La nostra priorità rimane la trasparenza, la partecipazione e la responsabilità nei confronti di tutti i monterossani. Pertanto, continuerà l’azione di confronto del PD con le altre forze politiche presenti in Giunta. Siamo convinti che la comunità di Monterossa saprà discernere la verità dalle strumentalizzioni e continuerà a guardare al futuro con fiducia, forte della propria capacità di giudizio.”

