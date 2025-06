Passaggio di campana all’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica: un biennio di successi e un futuro promettente

Modica – Domenica 22 giugno, presso il Country Hotel Torre don Virgilio di Modica, si è svolta la cerimonia del “passaggio di campana” del Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, un momento ricco di significato che sancisce il cambio di guida per l’anno Inner 2025/2026.

Il Club ha concluso un biennio straordinario con la presidente uscente Daniela Curreri, la quale ha lasciato il testimone alla presidente entrante, altrettanto carismatica e determinata, Maria Agosta. La presidente Maria Agosta sarà affiancata da un direttivo composto da Carmela Firrincieli (vice presidente), Daniela Curreri (immediato past presidente), Concetta Rizza (segretaria), Carmen Figurino Gangitano (tesoriera), Simona Agosta (addetta stampa), Luisa Gennaro (addetta servizio internazionale), dalle consigliere Stefania Amore, Ausilia Cannizzaro, Laura Colombo, Giulia D’Urso, Silvana Di Mercurio, e da Maria Beatrice Antoci (referente internet del club ed Editor del Distretto 211 Italia).

Nel suo discorso, la presidente Maria Agosta ha sottolineato l’importanza della condivisione e del supporto che solo un gruppo di socie unite dall’amicizia può offrire. Entusiasta la presidente e tutte le partecipanti, pronte a perseguire nuovi e ambiziosi obiettivi nel segno dell’amicizia, del servizio e della comprensione internazionale, con il motto: “Step up & Lead by example”. In occasione della serata, si è celebrato un momento speciale in quanto sono state ufficialmente accolte nel Club ben quattro nuove socie: Raffaella Martorina, Veronica Giurdanella, Linda Cartia e Cinzia Ignaccolo.

L’evento ha assunto una risonanza particolare grazie a un’atmosfera vibrante e coinvolgente, permeata da un profondo senso di gioia e armonia, visibile nei sorrisi e negli sguardi complici di tutte le socie presenti. Ogni dettaglio ha contribuito a rendere la serata indimenticabile: gli ambienti erano impreziositi da raffinati allestimenti floreali, i cui colori vivaci richiamavano con eleganza le tonalità distintive del Club.

