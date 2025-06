Novità Dichiarazione dei redditi al centro dell’incontro a cura Ordine Commercialisti iblei

Ragusa – La sala conferenza “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato un interessante incontro sulle maggiori novità che riguardano le dichiarazioni dei redditi. Dopo l’intervento introduttivo del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, è stato il relatore, Giuseppe Avanzato, commercialista di Agrigento, a scendere nei dettagli di queste novità, soffermandosi più nello specifico sulle opportunità previste dalle normative fiscali in tema di concordato preventivo biennale e degli Isa, gli indicatori di affidabilità fiscale. In particolare, è stato illustrato che il Dlgs 81/2025 introduce nuove soglie per le partite Iva soggette a pagelle fiscali, incentivando l’adesione al concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2025-2026. Tre i tetti di incremento del reddito chiesto dal Fisco per chi ha voti Isa fra 8, 9 e 10 nella misura del 10, 15 e 25%. Fra le novità da segnalare, la modifica del termine di adesione, prorogato al 30 settembre 2025, e l’esclusione dei soggetti che adottano il regime fiscale forfettario. Nella fase conclusiva, il dott. Avanzato ha risposto ai numerosi quesiti posti dall’attento uditorio che è rimasto presente a seguire l’esposizione ben oltre l’orario di chiusura dei lavori.

