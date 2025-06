Addio a Pietro Napolitano, pilastro della Polizia Locale di Modica

Polizia Locale di Modica è in lutto per la scomparsa di Pietro Napolitano, già sottufficiale del Corpo. La notizia della sua perdita ha scosso profondamente la comunità e ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Pietro Napolitano non era solo un sottufficiale esemplare; era un pilastro di integrità, dedizione e professionalità. La sua brillante carriera è stata contraddistinta da un’intelligenza acuta e una capacità di analisi che lo hanno reso un punto di riferimento insostituibile all’interno dell’Ufficio Verbali.

Il Comandante Rosario Cannizzaro, suo amico e collega, lo ricorda con parole commosse: “Ricordo ancora gli innumerevoli sfottò discutendo di Inter e Juventus, strategie, ma sempre ‘sane’ e simpatiche, talvolta, semplicemente condividendo un caffè e qualche risata. Pietro aveva la rara capacità di infondere serenità anche nei momenti più difficili, mantenendo sempre la calma e la lucidità necessarie per superare ogni ostacolo.”

La sua saggezza, unita a un profondo senso di umanità, lo rendeva un mentore prezioso per i più giovani e un collega fidato per tutti. Pietro era un uomo di grande cuore, con un sorriso sincero e una generosità d’animo che lo distingueva. Aveva un profondo rispetto per le persone e un’attenzione genuina per i suoi colleghi. “Perdiamo un fratello maggiore,” ha aggiunto il Comandante Cannizzaro, ricordando la recente visita per festeggiare il compleanno di Pietro, appena poche settimane fa.

La redazione di radiortm.it si stringe attorno alla famiglia e in particolare alla figlia Simona, nostra collaboratrice.

