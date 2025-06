Sanità a Pozzallo: incontro proficuo tra ASP e Comune per il potenziamento dei servizi

Ragusa – Si è tenuto ieri, presso i locali dell’ASP di Ragusa in piazza Igea, un importante incontro tra il Direttore Generale, Giuseppe Drago, e il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Al centro del confronto, una serie di tematiche strategiche volte al potenziamento della sanità territoriale, con un focus specifico sul territorio pozzallese.

Una delle decisioni chiave emerse dall’incontro riguarda la volontà di trasferire il Presidio Territoriale di Emergenza e il servizio 118 presso la nuova sede della Casa di Comunità di via Orione. Questa mossa mira a centralizzare e ottimizzare i servizi di emergenza e urgenza a Pozzallo.

Per concretizzare tale obiettivo, il Direttore facente funzione del Distretto Sanitario di Modica, Claudio Caruso, organizzerà nei prossimi giorni un sopralluogo tecnico. Saranno presenti il capo del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Rosario Trombadore, e il Sindaco di Pozzallo, per verificare attentamente i requisiti strutturali e la fattibilità operativa dell’operazione.

Un altro punto cruciale discusso ha riguardato il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA). Dopo l’interruzione dei lavori e l’apertura di un contenzioso con la ditta aggiudicataria dell’appalto, l’ASP ha rassicurato sulla procedura in corso. È stato avviato un iter procedurale finalizzato al superamento delle criticità esistenti. L’impegno congiunto delle due amministrazioni è di assicurare, nei tempi tecnici necessari, la ripresa degli interventi per il completamento della struttura.

Durante l’incontro si è parlato anche del “Centro per il Servizio semiresidenziale per i portatori di disabilità” in Contrada Todeschella. L’ASP ha comunicato di aver completato la verifica dei requisiti soggettivi, un passo fondamentale per avviare il percorso di accreditamento della struttura. Questo centro è di vitale importanza per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, e il relativo decreto assessoriale è atteso nelle prossime settimane, segnando un progresso significativo per i servizi dedicati alla disabilità nel territorio.

