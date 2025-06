Lo spot di una nota casa automobilistica girato a Scoglitti

Scoglitti – “Come molti di voi sanno, negli ultimi giorni, il lungomare di Scoglitti, ormai in fase di completamento per quanto riguarda il secondo stralcio, è stato scelto dalla importante casa automobilistica, al pari di altre zone iconiche della nostra provincia, come set per lo spot di un nuovo modello. Una grande vetrina nazionale per la frazione rivierasca ipparina che, così, potrà continuare ad assurgere agli onori della cronaca per le proprie bellezze e per la suggestione del proprio paesaggio”. Così l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo il lavoro svolto e completato dalla troupe incaricata di realizzare le riprese video per il passaggio promozionale che sarà ribaltato su tutti i canali nazionali. “Una bella occasione per il nostro territorio, grazie anche alla sensibilità manifestata dal sindaco Francesco Aiello, che ha concesso i relativi permessi – continua Nicastro – territorio che avrà l’opportunità di potersi fare bello e creare occasione ulteriore di attrazione nei confronti dei visitatori e dei turisti. Riteniamo che ci siano tutte le carte in regola per fare in modo che Scoglitti emerga a livello nazionale, utilizzando anche le opportunità come quella fornita da questo spot che celebra la bellezza di un territorio nel suo complesso e della nostra area locale in particolare. Cercheremo, dunque, di proseguire lungo questa strada affinché il rilancio di Vittoria e Scoglitti possa essere il più completo in tutti i contesti”.

